Idea 3W osiągnęła kolejny etap. BGK powołał radę 3W

Opiniowanie kierunków rozwoju, współpraca ze środowiskiem nauki i biznesu, a także rozpowszechnienie idei 3W w społeczeństwie – to tylko niektóre z wyzwań, jakie stoją przed powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego radą. W jej skład wejdą między innymi eksperci z dziedziny chemii, fizyki czy współpracy świata nauki z biznesem. Wszystko po to, by 3W, czyli woda, wodór i węgiel, odpowiednio wykorzystane, zmieniały polską gospodarkę – zapewniają przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego.

3W to długofalowy projekt, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową.

Pierwszymi członkami rady 3W zostali: Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Jadwiga Emilewicz, była wicepremier i minister rozwoju, Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Krzysztof Meissner, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – odpowiednio wykorzystane, zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną.

Projekt 3W: woda-wodór-węgiel to inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem projektu jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. To działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

– Dlaczego te trzy zasoby? Ponieważ widzimy bardzo wyraźne powiązania i współzależności z nimi i my chcemy zwracać uwagę na ich łączne postrzeganie. To nie jest tylko gospodarka wodorowa, bo dzisiejszej gospodarki wodorowej bez wody nie będzie, a z kolei odpowiednie gospodarowanie wodą jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego. Odpowiedzialne gospodarowanie wodą to też jest wykorzystanie nowoczesnych technologii węglowych, ponieważ nie wiem, czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale te technologie mają bardzo istotny wpływ na oczyszczanie wody. Można tak naprawdę wymieniać szereg inicjatyw, pomysłów, innowacyjnych projektów, które wykorzystują właśnie nanotechnologię do oczyszczania wody. Jeżeli z tej strony na to popatrzymy, to te trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – łączą się ze sobą nierozerwalnie i tak naprawdę na to chcemy zwracać uwagę i tego typu projekty, które adresują trzy zasoby jednocześnie oraz ich odpowiedzialne wykorzystanie, chcemy wspierać w ramach inicjatywy 3W – mówi Adam Żelezik z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Stopniowo skład rady będzie się rozszerzał. W zespole pojawić mają się między innymi eksperci od zrównoważonego rozwoju, innowacji, chemii czy współpracy nauki z biznesem.

– Inicjatywa 3W zwraca uwagę na trzy podstawowe zasoby przyszłości. To są też zasoby życia, ponieważ występują najpowszechniej nie tylko na Ziemi, ale także we wszechświecie. Wodór jest najpowszechniej występującym pierwiastkiem we wszechświecie, gdyż około 70 proc. całej materii składa się z wodoru – dodaje Żelezik.

Wyznaczone cele

Poprzez projekt 3W Bank Gospodarstwa Krajowego chce też zwiększać świadomość społeczeństwa, pokazując, że decyzje, które podejmujemy każdego dnia, mają wpływ nie tylko na nasze środowisko, ale też na kondycję polskich firm i polskiej gospodarki. Jak podkreśla Adam Żelezik, Bank Gospodarstwa Krajowego chce podjąć się roli integratora wielu środowisk, by działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki.

– Dzisiaj mamy trzy cele strategiczne, które stawiamy sobie przed inicjatywą 3W. Przede wszystkim chcielibyśmy zwiększyć komercjalizację projektów właśnie w obszarze tych trzech zasobów. Drugi to jest kwestia ochrony własności intelektualnej i chcielibyśmy zwrócić uwagę zarówno twórców, jak i wszystkich, którzy w świecie innowacji funkcjonują, że ochrona własności intelektualnej jest bardzo ważna. Bardzo wiele w Polsce robi się w obszarze rozwoju wiedzy, pozyskiwania nowych pomysłów, ale później gdzieś te pomysły się gubią. Jest wiele takich przykładów, gdzie po pewnym czasie one się objawiają poza obszarami Polski. Chcielibyśmy, by te nowe pomysły w obszarze wodoru i węgla właśnie zostawały w Polsce i to jest jeden z istotnych celów naszej inicjatywy - mówi Adam Żelezik i zwraca uwagę, że nie mniej ważny jest też cel społeczny, czyli zwiększanie świadomości przeciętnego Kowalskiego, tak by dokonując codziennych wyborów, miał świadomość, jaki generuje ślad wodny, ślad węglowy, czy dane technologie zostają w Polsce, czy wpływają na środowisko w sposób zrównoważony, czy być może swoim wyborem ten właśnie Kowalski przyczynia się np. do dalszej destrukcji lub marnotrawienia zasobów.

Zielone inwestycje pobudzą gospodarkę

– Tylko przedsiębiorstwa, które będą działały odpowiedzialnie, będą dbały o środowisko czy będą uwzględniały odpowiedzialność środowiskową w swoich podejmowanych inwestycjach, będą mogły osiągać długofalowo korzyść – zapewniał podczas Innovatorium 2022 Adam Żelezik. Jak podkreślał, polityka klimatyczna jest szansą dla przedsiębiorców, a Polska potrzebuje inwestycji w odnawialne źródła energii.

– Biznes działa bardzo racjonalnie. Nikt bardziej niż przedsiębiorca nie liczy pieniędzy, nie patrzy, gdzie ta korzyść się może pojawić. Oprócz tego czysto ekonomicznego rachunku pojawia się też ten odpowiedzialności środowiskowej, natomiast on przekłada się na rachunek ekonomiczny. Wprowadzenie tych zasad taksonomii tak naprawdę będzie miało taki skutek, że tylko przedsiębiorstwa, które to zrozumieją, które tak naprawdę pójdą z tym nurtem, mają szansę osiągnąć dodatkową przewagę konkurencyjną – podkreśla Adam Żelezik z Banku Gospodarstwa Krajowego.