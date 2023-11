IDEAS NCBR dołącza do europejskiej sieci ELLIS badającej sztuczną inteligencję

IDEAS NCBR dołącza do European Laboratory for Learning and Intelligent Systems (ELLIS). Wspólnie z 40 ośrodkami naukowymi z całej Europy będzie pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji.

Na wtorkowej konferencji zorganizowanej w Warszawie IDEAS NCBR ogłosiło przystąpienie do sieci ośrodków badawczych ELLIS, skoncentrowanych na pracy nad sztuczną inteligencją. Współpraca 41 ośrodków z 16 krajów jest europejską odpowiedzią na działania podjęte przez USA i Chiny w tym obszarze.

"Z radością informujemy, że nasza ogólnoeuropejska sieć AI ponownie się rozrasta i od teraz obecna jest również w Polsce. Nowa jednostka w Warszawie nie tylko przyczyni się do dalszego udoskonalania badań nad AI w Europie, ale także będzie promować silne powiązania między badaniami akademickimi a rynkiem" - powiedział członek zarządu ELLIS Serge Belongie.

"ELLIS Unit Warsaw Odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń innowatorów AI poprzez specjalistyczne szkolenia i inicjatywy edukacyjne. Jego strategiczna pozycja w sieci ELLIS czyni go również kluczowym ogniwem, wspierającym współpracę i wymianę między zachodnio- i wschodnioeuropejską społecznością badaczy AI" - powiedział Tomasz Trzciński, dyrektor ELLIS Unit Warsaw i lider grupy badawczej w IDEAS NCBR.

Polski oddział ELLIS Society będzie pracować m.in. nad Algorithmic Game Theory in Security - czyli wielopoziomowymi systemami zarządzania mającymi chronić infrastrukturę krytyczną, a także systemy zabezpieczające kluczowe usługi publiczne.

Innym obszarem rozwijanym przez warszawski oddział ELLIS będzie Autonomous Agents and Alignment of Language Models. Praca badaczy będzie polegała na opracowaniu protokołów uczenia, które umożliwią inteligentnym systemom zbieranie najistotniejszych danych i wykorzystanie ich do tworzenia modeli językowych.