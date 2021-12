IGF 2021: cyberbezpieczeństwo i ludzie w świecie nowych technologii

Tegoroczna międzynarodowa konferencja IGF zorganizowana została w Polsce, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach . Tradycja tego wydarzenia jest taka, iż pierwszy dzień spotkania, nazywany też Dniem Zero należy do gospodarzy, co oznacza, że kraj organizujący Szczyt Cyfrowy układa agendę na ten dzień. NASK również miał swój udział w tworzeniu agendy oraz w uczestniczeniu w wielu ważnych wydarzeniach Dnia Zero.





Wydarzeniem, które również odbyło się pierwszego dnia w przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, było podpisanie Porozumienia, na mocy którego powstaje Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Sygnowali je przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej oraz Dyrektor NASK PIB Wojciech Pawlak. Jego zawarcie ma nie tylko zacieśnić współpracę pomiędzy wymienionymi instytucjami, ale na jego mocy zostaną powołane do życia ważne inicjatywy i projekty, np. studia podyplomowe, seminaria naukowe, rozpoczną się badania naukowe czy wydawanie publikacji.



Dzień Zero zakończyło niezwykle ważne spotkanie, które było klamrą spinającą ten pierwszy dzień, czyli Youth Summit. Otworzyło je wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. - Należę do pokolenia, które pamięta czasy bez telefonów komórkowych i internetu, ale nawet mnie wydają się one nierealne. Rewolucja cyfrowa dokonała się niemal niepostrzeżenie. Jeszcze pod koniec XX wieku trudno było sobie wyobrazić, że internet zdominuje nasze życie – ocenił premier.



Pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 Krzysztof Szubert w swoim przemówieniu ocenił, że podczas kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 „technologie cyfrowe i internet udowodniły, że są w stanie wpłynąć na nasze życie w stopniu, jakiego nie widzieliśmy wcześniej”. Podczas uroczystości Liu Zhenmin, zastępca Sekretarza Generalnego ds. Ekonomicznych i Społecznych, odczytał list Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa. Cześć oficjalną zakończyło wystąpienie Wojciecha Pawlaka, Dyrektora NASK, który powiedział: NASK wspiera młodych ludzi na wielu płaszczyznach, dbamy o ich bezpieczeństwo w sieci i rozwój kompetencji cyfrowych. Jesteśmy dumni z patronowania Youth Summit podczas Szczytu Cyfrowego.



Po części oficjalnej nastąpiła wymiana myśli i poglądów pomiędzy przedstawicielami IGF Youth z całego świata, na scenie w Katowicach wystąpili przedstawiciele IGF Youth z Polski – Emilia Zalewska, Rafał Prabucki i Marta Musidłowska.



Ostatnim, ale równie ważnym, a z pewnością bardzo przyjemnym i wywołującym przyjemne emocje wydarzeniem, był koncert w przepięknym budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia „Skrzydła umysłu".