IKEA wycofuje ze sprzedaży kubek podróżny

Szwedzki koncern poinformował, że wycofuje ze sprzedaży wyprodukowany w Indiach kubek podróżny TROLIGTVIS, bo może on zawierać niebezpieczne dla zdrowia chemikalia.

IKEA apeluje do klientów, którzy między październikiem 2019 r. a styczniem 2020 r. zakupili w sklepach firmy kubki podróżne TROLIGTVIS, żeby natychmiast przestali z nich korzystać oraz zwrócili się do sklepów po zwrot pieniędzy.

Chodzi o kubki z tworzywa z gumową zakrętką w kolorach: różowym, beżowym i niebieskim, na których widnieje informacja, że zostały wyprodukowane w Indiach.

Szwedzki koncern przyznał, że ostatnie testy produktu wykazały, że może on zawierać nadmierne ilości ftalanu dibutylu (DBP), który jest niebezpieczny dla zdrowia.

"IKEA bardzo poważnie podchodzi do bezpieczeństwa produktów. Dlatego wszystkie nasze towary są regularnie testowane. Ostatnie badania wykazały, że kubek TROLIGTVIS może wydzielać substancje chemiczne w ilości przekraczającej dopuszczalne limity" - poinformowała na swojej stronie internetowej IKEA.

Ftalan wykorzystywany jest m.in. jako dodatek do klejów i tuszów drukarskich, bywa też dodatkiem do środków higienicznych, zwłaszcza służących do zmywania paznokci. Jednak ze względu na jego szkodliwość, stosowanie DBP w środkach kosmetycznych zostało w Unii Europejskiej zakazane dyrektywą z roku 1976.

Jak informuje IKEA podejrzenia, dotyczą tylko kubków wyprodukowanych w Indiach. Ich posiadacze mogą się zgłosić do sklepu i otrzymać pełen zwrot pieniędzy za produkt. Potwierdzenie zakupu nie jest potrzebne.