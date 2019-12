Impel zrobotyzuje polskie biura. Potencjał pracowników musi zostać uwolniony

W każdym przedsiębiorstwie są procesy, które można oddać w outsourcing lub zrobotyzować - podkreśliła Nina Twardowska, prezes Impel Business Solutions, w rozmowie z WNP.PL. Dotychczas firma wdrożyła już u swoich klientów ok. 50 robotów, czyli w praktyce algorytmów komputerowych pozwalających uwolnić pracowników od wykonywania prostych i czasochłonnych zadań biurowych.

Rynek po ewolucji

Robot uwolni pracownika

Outsourcing walczy o młodych

Obecnie Impel Business Solutions m.in. nalicza wynagrodzenia dla prawie 80 tys. pracowników miesięcznie, a księgowo obsługuje ponad 25 tys. faktur miesięcznie.Rynek outsourcingu w Polsce przeszedł ewolucję. Sama optymalizacja kosztowa była czynnikiem zachęcającymi do korzystania z outsourcingu jeszcze kilka lat temu.Dziś dbałość o koszty pozostaje wciąż ważna, ale sytuacja na rynku pracy sprawia, że firmy borykają się z problemami kadrowymi, a więc mają też trudności z ciągłością procesów.Ponadto w przypadku zarówno usług kadrowo-płacowych, jak i finansowo-księgowych, duża ilość zmian w prawie wymaga odpowiedniego poziomu merytorycznego pracowników i systemów.- Nam łatwiej zadbać o dopilnowanie tych kwestii, bo to nasza podstawowa usługa. Klient ma poczucie bezpieczeństwa, bo dany proces został u nas wystandaryzowany i opisany, a więc nie zagraża mu utrata ciągłości, co mogłoby nastąpić wraz z odejściem pracownika w macierzystej organizacji - wyjaśniła Twardowska.Jej zdaniem firmy nie mają obecnie lęku przed outsourcingiem usług kadrowo-płacowych. Jeśli istnieją obawy, to dotyczą one RODO, czyli rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.- Mamy jednak odpowiednio zabezpieczone systemy oraz procedury, które mają eliminować zagrożenia związane z danymi osobowymi i tajemnicami przedsiębiorstw. Nasi pracownicy są pod tym kątem systematycznie szkoleni - zapewniła prezes.- Patrząc na tę kwestię, można posunąć się do stwierdzenia, że te dane są bardziej bezpieczne u nas, gdyż my nie mamy „emocji” z nimi związanych - dla nas są to tylko liczby - dodała.Około 80 proc. umów z klientami Impel Business Solutions zawiera na czas nieokreślony. Natomiast na czas określony zawierane są umowy związane z przechowywaniem dokumentacji, ale wynika to też z regulacji prawnych.- Wyceniamy naszą usługę w oparciu o jednostki, np. naliczenie pracownika na jednej liście płac, przechowanie jednego kartonu dokumentów czy zaksięgowanie jednej faktury. Oczywiście, w ramach podpisanych umów, przewidywana jest waloryzacja stawek w związku ze wskaźnikami gospodarczymi - wyjaśniła Twardowska.W jej opinii, najmniej zainteresowane outsourcingiem wydają się duże firmy produkcyjne. Tam wciąż istnieje duża potrzeba kontaktu pracownika z kadrową czy księgową.Dzieje się tak również z powodu niskiego poziomu wewnętrznej cyfryzacji tych podmiotów. Wprawdzie mają one wysokospecjalistyczne systemy ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), ale poziom elektronizacji obiegu dokumentów jest wciąż niski.Mocno rosnącym segmentem usług BPO jest robotyzacja wybranych procesów. Polega ona na tym, że pewnego typu czynności są zastępowane algorytmami, które naśladują prace człowieka na systemach informatycznych.Jak podkreśliła prezes Twardowska, zainteresowanie RPA (robotic process automation) jest bardzo duże. Zaczęło się ono pojawiać kilka lat temu, a dziś przeradza się w konkretne wdrożenia, choć do krajów Europy Zachodniej pod tym względem wciąż nam bardzo daleko.- Dotychczas wdrożyliśmy ok. 50 robotów, które zastąpiły całe procesy bądź ich części. To niezwykle pomocne narzędzie, szczególnie przy przetwarzaniu dużych ilości danych, monotonnych czynnościach i rozbudowanych systemach raportowania - wyjaśniła.Dodała, że dotyczy to nie tylko wewnętrznego raportowania danych w przedsiębiorstwie, ale też ich przekazywania do organów administracji publicznej, m.in. urzędów skarbowych czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.- RPA to obecnie najbardziej pożądany przez klientów produkt, który w początkowej fazie zastępuje proste czynności. Natomiast w ślad za rozwojem wewnętrznym organizacji i potrzebą uzyskiwania przewag konkurencyjnych wchodzi on do podstawowych procesów biznesowych, tak jak miało to miejsce w naszym przypadku - stwierdziła Twardowska.Wśród swoich klientów zwrot z inwestycji w RPA spółka zaobserwowała najszybciej po trzech miesiącach od wdrożenia. Przy bardziej rozbudowanych zadaniach zajmowało to maksimum 10-12 miesięcy.- Jedna ze spółek z portfela Grupy Impel - Robotics Smart Solutions - jest złotym partnerem firmy UiPath, czyli jednego z trzech największych dostawców RPA na świecie. Na bazie tej technologii tworzymy roboty na potrzeby własne i naszych klientów - wskazała prezes.Zaznaczyła przy tym, że w stosowaniu RPA nie chodzi o eliminowanie pracowników.- To błędne założenie. Przy obecnej sytuacji na rynku pracy RPA ma pozwolić na wykorzystanie potencjału pracy ludzkiej do bardziej zaawansowanych czynności. Człowiek i jego intelekt muszą być inaczej wykorzystywane w dzisiejszych czasach - podkreśliła Twardowska.- Pracownicy chcą się rozwijać, awansować nie tylko pionowo, ale też i poziomo, realizując nowe zadania. Dziś już nikt nie podejmuje pracy zawodowej z myślą, że w jednej firmie przepracuje całe życie - dodała.Jak zaakcentowała, minęły już czasy, gdy o pracowniku można było myśleć jak o zasobie. Dziś trzeba go traktować jako kapitał.- W każdym przedsiębiorstwie są procesy, które można oddać w outsourcing lub zrobotyzować. Uwolniony w ten sposób potencjał ludzki można wykorzystać do bardziej kreatywnych zadań - powiedziała.Zastrzegła jednak, że w zmiany, które na co dzień przynosi otoczenie, trzeba zaangażować pracowników: muszą oni poczuć, że poprzez robotyzację budują wartość dodaną, uwalniają swoją efektywność i tworzą nowe perspektywy zawodowe.Impel Business Solutions sam zmaga się z trudnościami rynku pracy, a także współczesnymi oczekiwaniami młodych ludzi co do kariery zawodowej. Dlatego firma mocno koncentruje się na wdrażaniu robotyzacji do własnych procesów, a także na stosowaniu filozofii lean management.- W ten sposób chcemy tworzyć przyjazne i ciekawe środowisko pracy. Nasi pracownicy mogą zgłaszać sposoby usprawnienia poszczególnych procesów, tym samym zmieniając własne stanowisko i sposób wykonywania zadań - wskazała prezes Twardowska.- Współpracujemy też z uczelniami, spotykamy się ze studentami, licealistami i przekonujemy ich, aby pielęgnowali umiejętności, które będą potrzebne w zawodach przyszłości. Chodzi o komunikatywność i otwartość technologiczną - dodała.Spółka oferuje studentom staże i praktyki. Wciąż największą popularnością cieszą się księgowość i doradztwo podatkowe, a w dalszej kolejnością zadania w obszarze kadrowo-płacowym.Okazją do wyciągnięcia cennych wniosków było też m.in. uruchomienie - z myślą o studentach studiów dziennych - drugiej zmiany w dziale księgowym spółki.- Mogą oni, pracując u nas popołudniami, zdobyć doświadczenie zawodowe. Zaobserwowaliśmy, że najwyższą wydajność pracy osiągają w trzecim tygodniu od zatrudnienia, a następnie ta wydajność spada - wyjaśniła prezes.To oznacza, że księgowania, które wykonują, nie są już dla nich tak atrakcyjne i świeże, gdyż następuje szybkie znudzenie wykonywaniem tych samych, prostych zadań. Potrzeba im wciąż nowych, bardziej ambitnych doświadczeń, które budują ich portfolio zawodowe.- Ta potrzeba jest bardzo widoczna i jasno komunikowana pracodawcy. Pokolenie, które obecnie wchodzi na rynek, nie tylko pracuje z zachowaniem work-life balance, ale wyznacznikiem ich czasów staje się FOMO (fear of missing out), czyli uczucie strachu, że ominie ich coś ważnego - podsumowała.