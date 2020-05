Incredible Academy o finansowaniu start-upów. "Będzie trudniej"

Pandemia COVID-19 mocno utrudni start-upom pozyskiwanie funduszy na inwestycje, ale nie oznacza to, że dotychczasowe źródła zupełnie wyschną - takie wnioski płyną z pierwszej odsłony "Incredible Academy - łączymy się online". To cykl ośmiu webinariów, przeznaczonych dla laureatów programu Incredibles. Partnerem wydarzenia jest European Tech and Start-up Days organizwane przez Grupę PTWP, wydawcę WNP.PL. Incredibles to akceleracyjny i mentoringowy program dla start-upów, zainicjowany przez Sebastiana Kulczyka.

Cash is king

Wsparcie w trudnych czasach

- W PFR Ventures nadal działamy jak normalny fundusz inwestycyjny private equity - podkreśliła.Marcin Hejka starał się pokazać możliwości pozyskiwania finansowania przez start-upy w czasach kryzysu. Jak podkreślił, wszyscy powinniśmy być przygotowani na bardzo głęboki kryzys, z którego możliwych rozmiarów jeszcze niewiele osób zdaje sobie dziś sprawę.Zwrócił uwagę, że dla rozwiniętych gospodarek, w których większość ludzi pracuje dziś w usługach, sytuacja, w której za sprawą pandemii wykonywanie wielu z nich jest niemożliwe, będzie potężnym ciosem. - A usług nie da się wyprodukować na zapas - podkreślił.Głęboki kryzys gospodarczy odbije się na finansowaniu start-upów. Jego zdaniem fundusze venture capital (VC) będą teraz skupiać się przede wszystkim na utrzymywaniu dotychczasowego portfela, a nie na poszukiwaniu nowych szans inwestycyjnych.Zamiast zupełnie nowych rund finansowania będą więc raczej organizowana kontynuacja dotychczasowych, którym będzie jednak towarzyszył poważny spadek wycen spółek, który może sięgnąć 30-50 proc.Z kolei nowe VC będą miały problem ze zbieraniem funduszy. Dużo ostrożniej jego zdaniem będą też działać aniołowie biznesu. Do tego korporacyjni inwestorzy szukają dziś oszczędności u siebie, a nie myślą o inwestycjach na zewnątrz.- Świat, który znaliśmy, w dużym stopniu się zmieni i po kryzysie będzie inny - ocenił Marcin Hejka.Zastrzegł jednak, że pieniądze dla start-upów nadal będą, jednak będą droższe, będą miały gorsze warunki i będą trudniejsze do pozyskania.- Sprawą fundamentalną jest to, jak długo będzie w stanie spółka przetrwać i za jakie pieniądze - podkreślił Marcin Hejka.Jak dodał, należy się dziś nastawiać na przetrwanie 24 trudnych miesięcy i w związku z tym ścinać wszelkie wydatki, które nie są niezbędne do zapewnienia dalszej działalności.- Model, który mówi o wzroście za wszelką cenę odchodzi w zapomnienie. W tej chwili wchodzimy raczej w model „cash is king” - stwierdził.Według niego start-upy powinny szukać dziś oszczędności przede wszystkim w obszarach marketingu, wydatków na nieruchomości oraz wydatków na płace. Jego zdaniem władze spółek powinny się decydować na głębsze procentowo cięcia płac niż w przypadku ich pracowników. Zwrócił też uwagę, że konieczne mogą być cięcia w zatrudnieniu.- W tej chwili, będąc start-upem, brałbym pieniądze nie negocjując de facto - stwierdził. Jeśli bowiem pojawi się chętny inwestor, to trzeba z tego jak najszybciej korzystać, gdyż, jak zaznaczył, zanim sytuacja gospodarcza się poprawi, to najpierw jeszcze bardziej się pogorszy przez co okazji do pozyskania finansowania może być z czasem jeszcze mniej.- Nie wiemy, kiedy sytuacja na rynku wróci do normy, nie wiemy, kiedy znowu rynek fundraisingowy się poprawi, kiedy znowu w łatwiejszy sposób będzie można zbierać pieniądze z rynku. Natomiast jedna rzecz wspólna dla wszystkich kryzysów jest taka, że każdy z nich się kończy - zaznaczył.- Upewnienie się, że rzeczywiście posiadam odpowiednią płynność, żeby przetrwać, jest absolutnym kluczem - podsumował.Drugie spotkanie, zatytułowane „Jak zarządzać pieniędzmi w spółce, aby przetrwać do kolejnej rundy finansowania" będzie miało miejsce 14 maja o godzinie 10.00.Tym razem w dyskusji wezmą udział Wojciech Kostrzewa, prezes spółki Billon Group, która jest finalistą trzeciej edycji programu Incredibles, wieloletni doświadczony przedsiębiorca i prezes Polskiej Rady Biznesu oraz Michał Rokosz, partner w funduszu Innovo Venture Partners, który wcześniej prowadził start-up Foodpanda, gdzie zarządzał rynkiem CEE oraz Booksy jako COO.Moderatorami dyskusji pozostaną Julia Krysztofiak-Szopa i Jarosław Sroka.Incredible Academy to cykl wirtualnych spotkań warsztatowych, podczas których laureaci programu Incredibles będą mieć możliwość uzyskania praktycznych wskazówek i konkretnych odpowiedzi, dotyczących priorytetowych obszarów z zakresu prowadzenia biznesu w tym trudnym czasie.Dyskusje będą się koncentrować na zasygnalizowanych przez spółki zagadnieniach i problemach poszerzanych o zadawane przez uczestników na bieżąco pytania. Do każdego tematu zapraszanych jest dwóch gości - ekspertów w danych obszarach, a dyskusję prowadzi jeden lub dwóch moderatorów.Partnerem wydarzenia jest European Tech and Start-up Days (ETSD), czyli spotkanie twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców. ETSD stanowi przestrzeń integrująca środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami różnych branż, którzy są obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach - największym spotkaniu biznesu w Europie Centralnej.Inicjatywa Incredible Academy jest pochodną przedsięwzięcia Incredibles, czyli programu akceleracyjnego i mentoringowego dla start-upów, zainicjowanego w 2017 r. przez Sebastiana Kulczyka. W pierwszych dwóch edycjach program funkcjonował w formie konkursu dla najbardziej innowacyjnych start-upów. Nagrodą były granty na rozwój oraz udział w sesjach mentoringowych.W 2019 r. program zmienił formułę. Zgodnie z oczekiwaniami uczestników nacisk położono na mentoring i networking. Zamiast osobnego konkursu dla start-upów program przyjął formę wsparcia mentoringowego dla firm wyłonionych w innych konkursach wspieranych przez Sebastiana Kulczyka, m.in. European Start-up Challenge, SingularityU Poland Global Impact Challenge. Dzięki temu z programu ma szansę skorzystać znacznie więcej start-upów niż w poprzednich edycjach.Podczas trzech dotychczasowych edycji do programu napłynęło 740 zgłoszeń, organizatorzy podjęli współpracę z 80 mentorami oraz zorganizowali 270 godzin warsztatów.