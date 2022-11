Indie biorą się za porządkowanie mediów społecznościowych

Kto powinien kontrolować media społecznościowe? Indie mają na to swój pomysł

W Indiach tamtejszy rząd rozbudowuje system nadzoru państwa nad moderacją treści na platformach społecznościowych.

Nowe regulacje potencjalnie wzmacniają pozycję użytkowników względem korporacji technologicznych.

Jednocześnie jednak oddają znaczącą władzę w ręce urzędników i polityków.

Indie porządkują sprawy mediów społecznościowych

Pod koniec października weszły w życie zmiany dotyczące procedur moderacji treści w mediach społecznościowych w Indiach. Nowe rozwiązania przewidują powołanie Komisji ds. Zażaleń (Grievance Appellate Committee), do której może odwołać się każdy niezadowolony z decyzji platform, takich jak Twitter, Facebook czy LinkedIn. Osoby uważające się za pokrzywdzone mają na złożenie zażalenia 30 dni od otrzymania decyzji moderatorów treści reprezentujących firmy technologiczne. Tyle samo czasu na wydanie decyzji ma wspomniana Komisja.

W świetle zmienionych przepisów media społecznościowe muszą w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku w sprawie moderacji treści przez swoich użytkowników potwierdzić jego otrzymanie, a następnie mają 15 dni na rozpatrzenie sprawy. Termin ulega skróceniu do 72 godzin, jeśli wniosek dotyczy usunięcia treści obscenicznych, pornografii, naruszeń własności intelektualnej, czy złamania lokalnych praw.

Celem zmian jest uzupełnienie przepisów dotyczących zarządzania treściami i kontami w mediach społecznościowych. Od lutego zeszłego roku platformy tego rodzaju mają obowiązek utrzymywania wewnątrz organizacji stanowisk „specjalistów ds. zażaleń” (grievance officers), którzy są osobiście odpowiedzialni za swoje decyzje.

Dobry plan indyjskich władz nie pozbawiony jednak minusów

Argumentami na rzecz rządowych zmian jest zbudowanie spójnego systemu, z jasno określonymi procedurami i terminami na podjęcie ewentualnych działań. Daje on też użytkownikom możliwość odwołania się od decyzji platform społecznościowych do zewnętrznego arbitra, jakim jest państwo.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jak Internet Freedom Foundation, zwracają uwagę, że dodatkowe regulacje będą miały negatywny wpływ na wolność słowa w indyjskiej sieci. Podobne stanowisko wyraziła amerykańska izba przemysłowa w Indiach, w której obecni są między innymi przedstawiciele gigantów technologicznych.

Krytycy podnoszą, że Komisja ds. Zażaleń będzie składała się z przewodniczącego i dwóch urzędników mianowanych przez rząd. Taki sposób powoływania wpłynie na stopień jej niezależności i możliwą skłonność do wykorzystywania systemu w celu uciszania głosów opozycyjnych oraz wzmacniania przekazu polityków rządzącej Partii Ludowej (BJP). Serwis Techcrunch przypomniał, że zmiany w prawie dotyczące moderacji mediów społecznościowych zostały przyspieszone w zeszłym roku w czasie, kiedy Twitter oznaczył posty jednego z ministrów jako dezinformację. Doszło wtedy też do przeszukania biur firmy w New Delhi przez policję.

Indie zmagają się z tym samym dylematem, co inne państwa szanujące wolność słowa: jak moderować treści w mediach społecznościowych w taki sposób, by jednocześnie stawić czoło dezinformacji i treściom zakazanym oraz wzmocnić pozycję użytkowników wobec Bigtechów, a z drugiej strony nie ograniczać nadmiernie swobód demokratycznych. Indyjska odpowiedź polegająca na wkroczeniu państwa pomiędzy platformy a użytkowników może wydawać się sensowna. Jednak tylko do momentu, dopóki te same osoby nie są jednocześnie wpływowymi politykami i użytkownikami mediów społecznościowych oraz obsadzającymi komisje nadzorujące te platformy.

