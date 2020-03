Indie chcą do 2021 r. stworzyć system z danymi wszystkich obywateli

Indie planują do 2021 r. stworzyć bazę danych monitorującą wszystkich obywateli - donosi we wtorek serwis The Next Web. W planowanym systemie mają znajdować się m.in. takie informacje jak daty przeprowadzek, zmian pracy, stanu cywilnego i nabycia nieruchomości.

Jak przypomina The Next Web, to nie pierwszy wielki projekt gromadzenia danych o obywatelach realizowany w Indiach. W 2009 roku w tym kraju powstała baza danych Aadhaar zawierająca dane biometryczne obywateli Indii. Nowy system będzie jednak o wiele bardziej rozbudowany i może objąć nawet 1,2 mld osób - zauważa serwis.

Według mediów, rządowe plany obejmują również gromadzenie szczegółowych danych geolokalizacyjnych wszystkich mieszkańców oraz zestawianie ich z informacjami geoprzestrzennymi przetwarzanymi przez rządową agencję kosmiczną ISRO.

Badacz zarządzania internetem i danymi Srinivas Kodali, który jako pierwszy upublicznił plany indyjskiej administracji po uzyskaniu odpowiedzi na zapytanie o dostęp do informacji, sugeruje że wielka baza danych, którą chce zbudować kraj będzie wspierana przez już istniejący system Aadhaar i aktualizowana w czasie rzeczywistym. Według Kodaliego, w realizację projektu zaangażowany ma być Bank Światowy, który chce wesprzeć prace nad nim środkami w wysokości 2 mln dolarów w ramach specjalnego grantu.

The Next Web pisze, iż baza danych nosząca obecnie nazwę Narodowego Rejestru Społecznego to projekt, który jest już realizowany od pięciu lat i pierwotnie miał służyć aktualizacji rejestrów spisu powszechnego z 2011 roku. Według informacji serwisu, celem jego istnienia - jak utrzymuje administracja państwowa - miało być polepszenie dostępu obywateli, w szczególności uboższych warstw społeczeństwa, do świadczeń społecznych.

Pracom nad nowym systemem towarzyszą również rozmowy o możliwych zmianach w prawie. Indyjski rząd zaproponował nowelizację prawa regulującego działanie bazy danych Aadhaar, sformułowanego w 2018 r. na podstawie orzeczenia sądu dot. ograniczenia użycia danych zawartych w tym systemie. Stwierdzono wówczas, iż co prawda wykorzystanie danych Aadhaar do identyfikacji obywateli nie narusza ich prawa do prywatności, to jednak powinno zostać ono ściśle ograniczone do celów przetwarzania danych na potrzeby świadczeń opieki społecznej i dokonywane jedynie przez organy rządowe, a nie podmioty sektora prywatnego.

Indie pracują również nad systemem rozpoznawania twarzy, który ma posłużyć policji jako dodatkowe narzędzie walki z przestępczością i poszukiwania zaginionych dzieci. Obecnie nie ma jednak ram prawnych, które mogłyby zagwarantować etyczność procesów gromadzenia danych i ich przetwarzania - wskazują eksperci ds. prywatności cytowani przez The Next Web. Ich zdaniem brak uwarunkowań prawnych może w tym wypadku doprowadzić do powstania w Indiach niekontrolowanych mechanizmów inwigilacji i nadzoru elektronicznego.