Indie mają już 105 firm jakich nie ma nikt inny. Lepsze są tylko USA i Chiny

Ostatnia dekada to czas start-upowego boomu w Indiach. Spowolnienie gospodarcze może urealnić wycenę firm, ale tamtejszy rynek jest dojrzały, a jego pozycja pewna. Przybywa indyjskich jednorożców.

W ciągu ostatnich naznaczonych pandemią i lockdownami lat Indie stały się trzecią sceną start-upową świata, zaraz pod Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Wartość indyjskich start-upów szacowana jest obecnie ponad 450 mld dolarów. Rośnie wysokość zainwestowanych międzynarodowych środków, a stado indyjskich jednorożców liczy 105 sztuk.

Przyjrzyjmy się kilku najciekawszym nowym firmom indyjskim spoza branży SaaS (software as a service). Tych ostatnich jest tak wiele, że same zdominowałyby całe zestawienie.

W ostatnich latach gwałtownie rosła wielkość kapitału inwestowanego w nowe przedsięwzięcia typu start-up. W latach 2014-2022 venture capital zasilił młode firmy ponad 130 miliardami dolarów w kolejnych rundach finansowania. Jeśli w 2014 r. napływało do ryzykownych przedsięwzięć ok. 5 mld dolarów rocznie, to w siedem lat później pojawiło się w największym państwie Subkontynentu 42 mld dolarów nowych środków.

Indyjskie start-upy robią międzynarodową karierę. Szybko rośnie stado indyjskich jednorożców

Nic dziwnego, że szybko urosło stado indyjskich jednorożców. Spółek pozagiełdowych o wartości ponad jednego miliarda dolarów - do nich odnosi się to mitologiczne porównanie – jest obecnie ponad 105. Ponieważ mają znikomą ilość środków trwałych, nie generują zwykle zysków ani wysokich obrotów, to ich wartość wylicza się właśnie głównie na podstawie zaangażowanego kapitału zewnętrznego, który za kolejne włożone w spółki środki nabywa z reguły pakiety akcji obiecujących firm.

Venture capital na podstawie przedstawianych przez nowe przedsiębiorstwa planów kupuje więc głównie udział w rynku, perspektywy zdominowania jego ważnego segmentu lub pomysły na monetyzację działalności wśród pozyskanych użytkowników.

Większość interesujących się sceną start-upową kojarzy giganta płatności mobilnych Paytm - który wyszedł w ostatnich latach poza Indie i osiągnął sukces m.in. w Japonii – pośrednika w przewozach osobowych Ola czy Oyo, platformę oferującą miejsca noclegowe. Jakie inne indyjskie start-upy robią międzynarodową karierę?

Byju, czyli uczenie w pandemii wyceniane przez inwestorów na 22 mld dol.

Ta indyjska firma była gotowa na pandemię, kiedy uderzył COVID-19. Byju Raveendran, założyciel firmy, zaczynał jako jeden z korepetytorów przygotowujących młodych ludzi do bardzo konkurencyjnych egzaminów dopuszczających na inżynierskie kierunki studiów w Indiach. Ponieważ rodzice od dawna upatrywali w edukacji sposobu na polepszenie szans życiowych dzieci, a niewielu stać na dobre szkoły, najlepsi korepetytorzy stawali się w Indiach już w początkach wieku gwiazdami.

Byju potrafił jednak swoją popularność przenieść do sieci za pomocą wypuszczonej w 2015 r. aplikacji edukacyjnej posługującej się jego imieniem. Zbiegło się to z rewolucją 4G, która po raz pierwszy zapewniła w Indiach powszechny dostęp do mobilnego Internetu. Wedle londyńskiego „Financial Times” aplikacja ma 150 mln użytkowników, z których ok. 10 proc. wykupiło abonament.

Obecnie firma oferuje różnej wartości pakiety, z których najdroższe nie są wyłącznie atrakcyjnymi samouczkami dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, ale oferują też kontakt z tutorem.

Globalne zapotrzebowanie na pomoc w nauce będzie prawdopodobnie rosło w najbliższych latach, co powoduje, że inwestorzy w ostatnich rundach finansowania wycenili start-up na ponad 22 mld dolarów. Do najważniejszych spośród nich można zaliczyć Chan Zuckerberg Initiative założony przez fundatora Facebooka Marka Zuckerberga i jego partnerkę, chiński Tencent czy fundusz hedgingowy Tiger Global.

Świeże prosto do domu. Indyjski start-up podbija też Bliski Wschód

Na innego rodzaju potrzeby ponadmiliardowego kraju odpowiedziała firma FreshtoHome. Zaoferowała parę lat temu dostawę produktów, które w indyjskim klimacie są szczególnie trudne do przechowania i dostarczenia klientom. Skupili się na świeżych rybach, mięsie oraz owocach i warzywach, których dostawę do domu oferowali najpierw w będącym centrum indyjskiego biznesu IT Bengaluru, a potem w 28 miastach kraju.

Od 2019 r. poszerzyli rynek o Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabię Saudyjską. Obecnie chwalą się dostarczaniem 1,5 mln zamówień miesięcznie, co wymaga doskonałej synchronizacji logistyki.

W firmę, która w czasach lockdownów przeżywała prawdziwy boom, zainwestowały m.in. fundusze inwestycyjne z krajów Zatoki Perskiej, takie jak Investcorp czy Investment Corporation of Dubai.

Moglix – e-commerce dla firm budowlanych i produkcyjnych dostępny w 50 państwach

Inną strategię przyjęła firma, która wprawdzie obecnie siedzibę ma w Singapurze, ale indyjscy startuperzy zaczynali w rodzimej Noidzie. Oferują platformę e-commerce podobną nieco do Allegro czy do znanego z Subkontynentu Flipcarta. Jednak to, co ich wyróżnia, to nietypowy asortyment. Można tam bowiem znaleźć nie powszechne dobra konsumenckie, lecz produkty potrzebne firmom budowlanym i produkcyjnym.

Obecnie dzięki sieci współpracujących z nimi podmiotów są w stanie dostarczać produkty, takie jak chemikalia, maszyny, cement czy wyroby metalowe w ponad 50 państwach. Fizyczną obecność mają już w USA oraz Wielkiej Brytanii. Pomysł docenił między innymi amerykański fundusz Sequoia.

Urban Company, czyli jak znaleźć hydraulika. Indyjski uber dla złotych rączek

Wszyscy, którzy ostatnio potrzebowali pomocy w domu lub drobnych napraw, z sympatią pomyślą o biznesie Urban Company. Najłatwiej go wytłumaczyć jako swego rodzaju Uber dla usług związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego. Baza ponad 35 tys. usługodawców pozwala mieć klientom uzasadnioną nadzieję, że szybko znajdą wykonawców zlecanych przez siebie prac, a system „gwiazdek” pozwala szybko zorientować się w jakości oferowanego serwisu. Dostępni są kucharze, hydraulicy, osoby świadczące usługi porządkowe czy ogrodnicy.

Obecnie z pośrednictwa platformy korzysta ponad 5 milionów użytkowników w 35 indyjskich miastach. Od 2018 r. startup jest też obecny w Australii, ZEA i Singapurze, a wspierają go finansowo między innymi Accel India czy Elevation Capital.

Cult.fit, czyli jak przetrwać pandemię w dobrej kondycji i zrobić na tym biznes

Ostatni z naszej piątki, Cult.fit, wydawał się być skazany na porażkę. Po paru latach od założenia w 2016 r. start-up miał już 200 stacjonarnych centrów treningowych w największych indyjskich miastach. I wtedy nadeszły pandemiczne lockdowny, które sprawiły, że młoda firma musiała gwałtownie zwalniać załogę i zamykać podwoje.

Jednocześnie jednak jej właściciele, którzy zaczynali kariery na scenie start-upów technologicznych, postanowili skorzystać ze swojego obycia w sektorze IT. Zaoferowali sesje wellness i fitness online, prowadzone przez najlepszych trenerów. Użytkownicy dostali też możliwość bycia prowadzonym przez aplikacje mobilne. Dzięki zaangażowaniu inwestorów, takich jak singapurski Temasek i indyjski Tata Digital, potrafili przetrwać pandemię, zwiększyć przychody, a nawet zaoferować swoje usługi w USA i Kanadzie.

Po latach hossy pojawiają się ciemne chmury nad start-upową sceną w Indiach

Ostatnia dekada to czas nieprawdopodobnego wzrostu sceny start-upowej w Indiach, swego rodzaju „czas pionierów” technologicznych, którzy potrafili znaleźć nisze i zaoferować brakujące na rynku usługi. Po sprawdzeniu na indyjskim rynku, często okazywało się, że firmy mogą też odnieść sukces międzynarodowy.

Jednak w ostatnich miesiącach pojawiły się ciemne chmury na horyzoncie. Po pierwsze, wraz z rosnącymi kosztami pieniądza, coraz trudniej będzie zapewne znajdować kapitał na konieczne inwestycje, pozyskiwanie użytkowników i udziałów w rynku. Po drugie, firmy, które urosły nieraz kilkaset razy w ciągu kilku lat, mają niekiedy kłopoty z adaptacją do standardów wymaganych w dojrzałym biznesie.

Przykładowo edukacyjny Byju boryka się obecnie z oskarżeniami o nieuczciwe praktyki sprzedażowe, błędy w prowadzeniu księgowości czy też stworzenie kultury pracy wyniszczającej pracowników przez nakładanie na nich wyśrubowanych norm.

Obecne spowolnienie gospodarcze może urealnić wycenę wielu firm i zmusić ich zarządy do podwyższenia standardów. Jednak Indie wydają się rynkiem na tyle dojrzałym, że powinny utrzymać medalową pozycję na liście największych start-upowych rynków świata. Można oczekiwać stamtąd wielu innowacyjnych pomysłów, przetestowanych na ponadmiliardowym, względnie otwartym rynku.

