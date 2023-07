Indie nieprędko staną się półprzewodnikową potęgą. Ale ambicje są

Sprowadzenie inwestycji w produkcję półprzewodników do Indii to trudny proces, nawet biorąc pod uwagę hojne rządowe dotacje.

W grudniu 2021 r. rząd Indii ogłosił opiewający na 10 mld dolarów program wsparcia dla tych producentów półprzewodników, którzy zdecydują się na otwarcie fabryki w największym państwie subkontynentu.

Wkrótce potem złożenie wniosków zapowiedziały trzy podmioty, powstałe w wyniku kooperacji indyjskich spółek oraz zagranicznych partnerów technologicznych, produkcyjnych i finansowych.

Z różnych powodów żaden z projektów jeszcze nie wystartował. Nie zanosi się również na to, by wkrótce tak się stało.

10 lipca rynek został zaskoczony informacją, że tajwański Foxconn (właściwie Hon Hai Precision Industry), długoletni wytwórca podzespołów dla amerykańskiego Apple’a, zdecydował się zakończyć współpracę z firmami indyjskiego magnata przemysłu wydobywczego, Anila Agarwala w dziedzinie produkcji półprzewodników. W spółce joint venture Tajwańczycy mieli mieć 40 proc., a Indusi 60 proc. udziałów.

Liczne kłopoty półprzewodnikowych projektów w Indiach

Oficjalnym powodem były problemy ze znalezieniem partnera technologicznego dla przedsięwzięcia. Jednak na ostateczną decyzję mogły mieć wpływ zarówno przewidywane problemy ze znalezieniem kadry w Indiach – o czym ostatnio mówił szef innego przedsięwzięcia Foxconna w Indiach, związanego z produkcją wyświetlaczy ciekłokrystalicznych – oraz kłopoty z pozyskaniem środków na budowę fabryki. Sama Vedanta ma wysoki poziom zadłużenia. Na razie inwestycja w produkcję wyświetlaczy wydaje się niezagrożona.

Kłopoty przedsięwzięcia nie są nowością. Z niewyjaśnionych powodów Vedanta podała w sprawozdaniach giełdowych, że to ona jest partnerem projektu. W rzeczywistości jest nim inna spółka Anila Agarwala – Volkan Investments. 30 czerwca spółka giełdowa została za to ukarana grzywną przez regulatora rynku papierów wartościowych (Sebi). Miesiąc wcześniej okazało się, że partner technologiczny – holenderski STMicroelectronics - nie zamierza angażować się kapitałowo w przedsięwzięcie, co postawiło pod znakiem zapytania rządową dotację.

Dwie pozostałe inwestycje, o których głośno było w kontekście indyjskiego programu półprzewodnikowego, również mają swoje problemy. Z powodu przejęcia izraelskiego Tower Semiconductor przez amerykańskiego Intela, konsorcjum ISMC – którego Izraelczycy byli częścią – również zamroziło indyjską inwestycję. Zaś singapurski IGSS musi uzupełniać rządowy wniosek.

Okazuje się więc, że sprowadzenie inwestycji w produkcję półprzewodników do Indii to trudny proces, nawet biorąc pod uwagę hojne rządowe dotacje. Inwestorzy zapewne rozważają dwa przeciwstawne trendy.

Z jednej strony indyjski rynek chipów będzie prawdopodobnie szybko rósł – wedle branżowego indyjskiego stowarzyszenia IESA jego wartość powinna się potroić do 2026 r., osiągając ponad 64 mld dolarów rocznie. Z drugiej strony obecnie najwięksi producenci chipów - w tym TSMC oraz Samsung – zmagają się z okresowym spadkiem popytu i znaczącym obniżeniem zysku z tej działalności. Obecnie trudno więc wyrokować, czy i kiedy Indie staną się znaczącym graczem na rynku półprzewodników, kluczowych we wszystkich wysokich technologiach.

