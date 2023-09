Indie rewolucjonizują płatności natychmiastowe

Card Soundbox debiutuje na rynku indyjskim. Urządzenie akceptuje płatności za pośrednictwem kart płatniczych i kodów QR.

4 września indyjska firma z branży technologii finansowych, Paytm, wprowadziła na rynek pierwsze urządzenie rozliczające płatności zarówno za pośrednictwem kart płatniczych, takich jak Visa, Mastercard, American Express czy RuPay jak i przy wykorzystaniu systemu płatności natychmiastowych.

Niewielkie urządzenie łączy w sobie trzy różne funkcjonalności

Przedstawiciele firmy Paytm to pionierzy, którzy projektując swoje najnowsze urządzenie wyszli naprzeciw potrzebom właścicieli małych przedsiębiorstw w Indiach. Niewielkiej wielkości Card Soundbox łączy w sobie aż trzy różne funkcjonalności.

Pierwsza z nich pozwala na autoryzowanie płatności poprzez zbliżanie kart płatniczych do wyznaczonego miejsca. Dzięki temu czas operacji płatniczej jest skrócony do kilku sekund. W ten sposób mogą zostać obsłużone wszystkie transakcje nie przekraczające 5000 rupii (ok. 259 zł.).

Urządzenie rozlicza także płatności w oparciu o skanowanie kodów QR. Jest to możliwe dzięki uruchomieniu w 2016 r. Interfejsu Zunifikowanych Płatności (UPI). Opiera się on na aplikacji na telefony komórkowe, które są powiązane z 12-cyfrowym niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym przypisanym do każdego mieszkańca Indii (Aadhaar). Wdrożenie systemu płatności ułatwiła Narodowa Korporacja Płatności (NPCI) wspierana przez bank centralny Indii.

Card Sounbox wyposażono w głośnik o mocy 4 watów i wyświetlacz LCD, które powiadamiają o wszystkich dokonanych operacjach w jedenastu językach (m.in. w języku tamilskim, hindi, telugu czy pendżabskim). Jego twórcy zadbali także o długi czas pracy urządzenia wynoszący aż pięć dni. Dodatkowo urządzenie łączy się z siecią 4G i tym samym zapewnia najszybsze możliwe działanie.

Indie jednym z liderów w płatnościach natychmiastowych

Podczas premiery urządzenia Vijay Shekhar Sharma, założyciel i prezes koordynujący działania Paytm, podkreślił rolę i znaczenie firmy w rozwiązywaniu problemów sprzedawców w Indiach. Połączenie płatności mobilnych i tych regulowanych za pomocą kart płatniczych zdecydowanie ułatwi ich pracę.

Indie są uznawane za jednego z liderów w płatnościach natychmiastowych, czyli takich, które są przesyłane i rozliczane w czasie rzeczywistym, nie dłuższym niż kilkanaście minut. Pandemia koronawirusa jedynie przyspieszyła ich wdrażanie. Jak wskazuje Prime Time for Real-Time Global Payments Report, przygotowany przez firmę zajmującą się systemami płatniczymi ACI Worldwide Inc., w minionym roku to właśnie w Indiach zrealizowano 46 proc. wszystkich płatności natychmiastowych na świecie. W tym kontekście stworzenie urządzenia o funkcjonalnościach Card Soundbox było jedynie kwestią czasu.

