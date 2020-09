Indie: Robot wspiera pacjentów chorych na COVID-19

Robot o nazwie Mitra (hind. Przyjaciel) pomaga chorym na COVID-19 pacjentom szpitala w indyjskim mieście Noida w utrzymywaniu kotaktu z rodzinami – informuje w środę agencja Reutera.

Mitra jest pierwszym humanoidalnym robotem skonstruowanym w Indiach. Został zaprezentowany w 2017 roku podczas Globalnego Szczytu Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Summit) odbywającego się w Hajdarabadzie. Mierzący ok. 150 cm pierwszy egzemplarz robota opracowanego i wyprodukowanego przez firmę Invento Robotics z Bangalore był gwiazdą ceremonii inauguracji szczytu, podczas której witał gościa honorowego imprezy Ivankę Trump oraz prowadził rozmowę z premierem Indii Narendrą Modim.

Mitra ma korpus wykonany z włókna szklanego, oczy wyposażone w technologię rozpoznawania twarzy oraz wbudowany w tors tablet. Do jego zadań w szpitalu Yatharth Super Speciality Hospital w Noidzie, mieście położonym w aglomeracji New Delhi, należy objeżdżanie oddziałów i umożliwianie pacjentom niemającym telefonów komórkowych rozmów wideo z bliskimi. Robot może być również wykorzystywany do prowadzenia telekonsultacji z lekarzami spoza oddziału.

Według informacji przekazanych Reutersowi przez Yathartha Tyagiego, dyrektora firmy zarządzającej placówką, zakupiony za million rupii (ok. 13,6 tys. USD) Mitra służy na przykład psychologom czy dietetykom pomagającym zdalnie pacjentom chorym na COVID-19 i w ten sposób unikającym ryzyka zakażenia.

Liczba chorych na COVID-19 w Indiach przekroczyła 5 milionów. Kraj ten jest drugim na świecie pod względem liczby zakażeń (za USA) państwem dotkniętym pandemią koronawirusa.