Indie ruszą z siecią 5G jeszcze w tym roku, a w Polsce nie ma nawet częstotliwości

Reliance Industries, spółka kontrolowana przez hinduskiego miliardera Mukesha Ambaniego, na początku tego miesiąca wygrała rządowy przetarg na częstotliwości potrzebne do uruchomienia sieci 5G. Kosztem około 25 miliardów euro jeszcze w październiku 2022 roku ponad 60 milionów mieszkańców największych miast w Indiach ma uzyskać dostęp do nowej usługi.

W ramach przeprowadzonego przez rząd indyjski postępowania przetargowego Reliance Industries należący do hinduskiego miliardera Mukesha Ambaniego, który świadczy swoje usługi telefonii mobilnej pod handlową nazwą Jio, wygrał pakiet około 30 procent częstotliwości. Za możliwość budowy sieci 5G opłata wyniosła ponad 11 miliardów euro.

- Chcemy uruchomić sieć telefonii komórkowej 5G w Indiach, jednym z najsilniej rozwijających się rynków telefonii komórkowej na świecie. Indie ze swoją populacją przekraczającą 1,4 miliarda mieszkańców są drugim po Chinach krajem o największej ilości zarejestrowanych numerów telefonicznych - powiedział cytowany w komunikacie właściciel Reliance Industries Mukesh Ambani.

Indyjskie 5G będzie kosztować miliardy euro

Wartość nakładów na zakup częstotliwości i budowę całej sieci szacowana jest na około 25 miliardów euro. Przy czym w pierwszym terminie, w październiku 2022 roku, dostęp do 5G będzie możliwy dla ponad 60 milionów abonentów w czterech największych aglomeracjach: New Delhi, Mumbaju, Kalkucie i Madrasie. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami sieć komórkowa Jio zaoferuje do końca 2023 roku dostęp we wszystkich okręgach w Indiach.

W cyfrowe ramię konglomeratu telekomunikacyjnego zainwestowały wcześniej między innymi: Google, Intel, Meta i Qualcomm dostrzegając ogromny potencjał wzrostu indyjskiego rynku telefonii komórkowej i usług mobilnego internetu.

Niestety w Polsce pomimo licznych zapowiedzi nadal nie udało się rozstrzygnąć postępowania na nowe częstotliwości dla potrzeb budowy sieci 5G.

