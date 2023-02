Indie: słoń-robot będzie pracował w świątyni

Słoń-robot zastąpi żywe zwierzęta w świątyni w indyjskim stanie Kerala - poinformowało we wtorek BBC. "Zwierzę" waży 800 kilogramów, a mierzy ponad trzy metry. Może poruszać uszami i ogonem, lać wodę z trąby, a nawet nosić ludzi na plecach - wylicza portal Newstrack Live.

Słoń, noszący dźwięczne imię Irinjadappilli Raman został ufundowany przez międzynarodową organizację pozarządową występującą w obronie zwierząt (People for Ethical Treatment of Animals - PETA) i indyjską aktorkę Parvathy Thiruvothu.

Rajkumar Namboothiri, główny kapłan świątyni Sree Krishna, wyraził wdzięczność ofiarodawcom za prezent, który pozwoli na organizowanie rytuałów bez udziału zwierząt. Powiedział też dziennikarzom, że liczy, iż także inne ośrodki religijne rozważą zastąpienie robotami trzymanych w niewoli słoni. W mediach ukazały się też filmy z nagraniem słonia-robota (https://tinyurl.com/2p876xbf).

W południowym stanie Kerala znajduje się jedna piąta przetrzymywanych w Indiach w niewoli słoni. Wiele z nich należy, lub jest wynajmowana przez świątynie, w których są używane do odprawiania rytuałów i składania ofiar. Przebywanie w hałasie i chaosie związanym z procesjami świątynnymi jest dla zwierząt bardzo stresujące, dla ludzi - bywa niebezpieczne.

Wedle danych PETA w ciągu 15 lat słonie zabiły w Kerali 526 ludzi. Thechikkattukavu Ramachandran, niezwykle popularny 40 letni słoń zabił co najmniej dwa inne słonie i 13 osób - przypomina BBC. Ludzie najczęściej ginęli z powodu paniki zwierzęcia: podczas świątynnych uroczystości w 2019 roku Ramachandrana spłoszyły odpalone obok petardy. Zginęły wówczas dwie osoby. Władze okręgu usiłowały w konsekwencji zakazać udziału słynnego słonia w obchodach religijnych, które rozpoczynał poprzez symboliczne otwarcie ogromnych bram świątyni. Nie pozwolił na to jednak opór fanów Ramchandrana, organizatorów świąt i Federacji Właścicieli Słoni. Urzędnicy zostali zmuszeni do odwołania zakazu.

Sztuczny słoń kosztował około pół miliona indyjskich rupii, czyli ok. 26,8 tys. zł.