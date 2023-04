Pegasus izraelskiej firmy NSO stał się najbardziej rozpoznawalnym programem szpiegującym na świecie. Za rozpoznawalnością przyszła jednak zwiększona uwaga organizacji praw człowieka i niektórych rządów. Dlatego Indie szukają następcy Pegasusa, skuteczniejszym i bardziej dyskretnym. Gotowe są przeznaczyć na ten cel niemałe pieniądze.

Izraelski program stał się jedną z bardziej ulubionych zabawek mniej i bardziej demokratycznych rządów jak świat długi i szeroki. Jednym z jego głównych użytkowników został rząd premiera Narendry Modiego. Pegasusa znaleziono na telefonach licznych krytyków- rzeczywistych, domniemanych i urojonych przeciwników rządu od polityków opozycji, przez dziennikarzy, po lewicujących wykładowców akademickich w całych Indiach.

Zwiększone zainteresowanie oczywiście nie służy operacjom szpiegowskim, niezależnie od ich celu i zasadności. W Indiach Pegasus doprowadził do kryzysu politycznego. Według Financial Times z tego powodu indyjskie władze i służby wywiadowcze zaczęły traktować program jako “PR-owy problem”. W związku z tym postanowiły znaleźć bardziej dyskretną alternatywę. Wprawdzie oficjalna procedura jeszcze nie ruszyła, jednak według źródeł gazety New Delhi jest gotowe przeznaczyć na ten cel 16 mln dolarów w najbliższym czasie, a w ciągu następnych kilku lat nawet 120 mln USD.

Dużym zainteresowaniem ma cieszyć się opracowane przez Intellexa oprogramowanie szpiegowskie Predator. Wprawdzie firma ma swoją siedzibę w Grecji, jednak zatrudnia wielu byłych izraelskich wojskowych. Predator jest stosowany m.in. przez władze Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Omanu i Madagaskaru, a w samej Grecji wywołał już skandal, w który uwikłany jest premier Kiriakos Mitsotakis.

Innymi konkurentami Intellex są izraelskie firmy Quadream i Cognyt. Ta ostatnia przeszła niedawno burzliwy okres po tym jak dochodzenia prowadzone przez Meta wykazało liczne nadużycia w wykorzystaniu jej programu szpiegującego Verint. W rezultacie akcji Cognytu pozbył się norweski państwowy fundusz majątkowy. Indyjskie ministerstwo obrony, podobnie jak wspomniane firmy odmówiły odpowiedzi na pytania skierowane przez Financial Times.

Z kolei pionier i lider rynku programów szpiegujących NSO znalazł się na czarnej liście departamentu handlu Stanów Zjednoczonych po tym jak Pegasusa znaleziono na telefonach dziewięciu amerykańskich pracowników rządowych w Ugandzie. Drugą trudną konsekwencją sukcesu jest dla firmy proces wytoczony przez Apple’a i Facebooka. NSO broni się przed zarzutami wskazując, że presja na nią nie służy interesom bezpieczeństwa narodowego USA i jedynie otwiera rynek dla dużo groźniejszej konkurencji z Rosji i Chin.