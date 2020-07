Indonezja nakłada 10 proc. VAT na zagraniczne firmy technologiczne

Indonezja nałożyła we wtorek na zagraniczne firmy technologiczne, jak Amazon, Netflix, Spotify i Google, 10 proc. VAT od sprzedaży produktów i usług cyfrowych. Władze chcą w ten sposób wzmocnić budżet kraju osłabiony przez pandemię COVID-19.

Jak poinformował we wtorek indonezyjski urząd podatkowy, firmom został już przyznany numer identyfikacji podatkowej. Zgodnie z nowymi regulacjami zagraniczne firmy nieposiadające siedziby w Indonezji, które specjalizują się w sprzedaży usług i produktów cyfrowych, mają ponad 12 tys. użytkowników i których roczny dochód przekracza 600 mln rupii (41,6 tys. dolarów) rocznie, zobowiązane będą odprowadzać 10 proc. podatek VAT od sprzedaży.

"Nasz urząd podatkowy będzie kontaktował się z odpowiednimi firmami w tej sprawie. Liczba przedsiębiorstw odprowadzających podatek zapewne wzrośnie" - poinformował rzecznik urzędu podatkowego w Indonezji Hestu Yoga Saksama.

Władze Indonezji liczą na to, że nowy podatek będzie wsparciem dla budżetu państwa osłabionego w wyniku pandemii COVID-19. Szacuje się, że tegoroczne wpływy budżetowe spadną o 13 proc., co w połączeniu z wydatkami rzędu 50 mld dolarów na walkę z koronawirusem, może doprowadzić do nawet potrojenia deficytu budżetowego Indonezji w 2020 r.

Rzecznik Netflixa powiedział agencji Reutera, że firma dostosuje się do regulacji.

"To władze państwa decydują o wprowadzanych przez siebie stawkach VAT, Netflix szanuje te decyzje" - powiedział rzecznik.

Amazon, Google i Spotify jak dotąd nie skomentowały sprawy.

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych poinformował, że wszczął dochodzenie wobec kilku państw, w tym Indonezji, ws. wprowadzenia przez nie "niesprawiedliwego" podatku cyfrowego wobec amerykańskich firm technologicznych. Indonezyjska minister finansów Sri Mulyani Indrawati poinformowała jednak, że śledztwo nie dotyczy podatku VAT.