Indonezyjskie objawienie biznesowe w tarapatach

Jedna z kluczowych firm Indonezji - Grupa GOTO - odpowiedzialna za 2 proc. PKB kraju, otrzymała w listopadzie b.r. szereg nagród wyróżniających ją spośród świata biznesu Azji Południowo-Wschodniej. Kłopotem pozostaje uzyskanie odpowiedniej rentowności.

Dostosowanie globalnych trendów, jak rozwój e-commerce i usług transportowych na wzór Ubera, do lokalnych warunków wyspiarskiego kraju, pozwoliło jej na niezwykle szybki wzrost wartości. Wyzwaniem indonezyjskiej firmy pozostaje jednak uzyskanie odpowiedniej rentowności, co przełożyło się na drastyczny spadek wartości spółki względem tegorocznego IPO.

Odkrycie, które generuje 2 proc. PKB Indonezji

Indonezyjska grupa biznesowa GOTO powstała 17 maja 2021 r. z połączenia dwóch wyróżniających się miejscowych jednorożców- firmy Gojek, która zaczynała jako serwis podobny do Ubera, operujący na popularnych w Azji Południowo-Wschodniej przejazdach motocyklem lub skuterem, oraz Tokopedii- największej lokalnej platformy e-commerce w kraju.

Warto zauważyć, że jeszcze przed fuzją wartość Gojeka przekroczyła 1 mld dolarów. Obecnie zaś grupa samodzielnie generuje 2 proc. PKB Indonezji. IPO firmy 11 kwietnia było jednym z największych debiutów giełdowych na świecie w 2022 r. i 3 największym debiutem giełdowym w historii Indonezji. Grupa jest przykładem, jak właściwa lokalizacja globalnych trendów w połączeniu z dostosowanymi do rynku innowacjami pozwala odnieść sukces. Najlepiej widać to na przykładzie Gojeka, który adaptował znaną formułę Ubera do lokalnych usług motocyklowych.

11 listopada grupa została nagrodzona przez Asia Sustainability Reporting Rating Złotą Rangą za swoją politykę trzech zer. Odnoszą się do planowanej zero-emisyjności (co jest szczególnie ważne dla Gojek, ze względu na charakter firmy), planowanego ograniczenia śmieci (poprzez przetwarzanie i ponowne użycie odpadów, mające szczególne znaczenie dla Tokopedii) oraz brak barier (poprzez likwidację ograniczeń społecznych i technicznych dla kierowców, czy też kupców na platformach grupy). Warto nadmienić, że grupa otrzymała złotą rangę po raz drugi z rzędu.

Niewiele ponad tydzień później firma partnerska grupy, IGT Solutions, zdobyła złotą nagrodę w 17th Annual Global Top Ranking Performers Awards APAC dla najlepszego doświadczenia użytkownika za usługi dla Tokopedia Care. Ponadto na początku zeszłego miesiąca sama Tokopedia podczas dorocznych nagród CIO100 Awards organizowanych przez organizację Foundry dla topowych firm z regionu Azji Południowo-Wschodniej zdobyła wyróżnienia dla Chief Information Officer- Aswina Utomo oraz Chief Technology Officer- Hermana Widjaja.

Dodatkowo firma zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii Team of the Year- Culture, za firmową kulturę współpracy, więzi oraz zaufania. Szczególnie podkreślono programy mentorskie pozwalające topowym talentom na podwyższanie kwalifikacji oraz zdobywanie umiejętności kierowniczych pod opieką doświadczonych kolegów.

Nagrody nie zawsze przekładają się na zachowania inwestorów

Jednocześnie grupa boryka się ze spadającą wartością akcji spowodowaną brakiem oczekiwanej rentowności grupy. Menedżerowie podkreślają, że problemy mają zewnętrzny charakter i są przejściowe. Nie uspokaja to jednak rynku, gdzie akcje grupy spadły o 72 proc. w stosunku do debiutu. Wynika to częściowo z trudnego do zatrzymania błędnego koła, w ramach którego spadek wartości akcji generuje zwiększoną presję na sprzedaż. To może utrudnić pozyskiwanie finansowania. Nie zawsze nagrody przekładają się bezpośrednio na zachowania inwestorów.

