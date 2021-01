Indusi odkrywają prawdziwsze oblicze Świętego Mikołaja

Indyjska firma Image Foundry w grudniu opublikowała zrekonstruowany wizerunek twarzy św. Mikołaja. Okazuje się, że znany na całym świecie wesoły staruszek o dobrodusznym uśmiechu z wielkim worem prezentów, był raczej brązowookim mężczyzną o śniadej cerze.

Naukowcy nieustannie testują możliwości uczenia sztucznej inteligencji. W czerwcu witryna NewScientist informowała o zespole Lin Gao z Chińskiej Akademii Nauk i stworzonym przez niego algorytmie, który odtwarza twarz człowieka na podstawie prostego rysunku. Sztuczna inteligencja na podstawie zawartych w bazie danych fotografiach przekształca szkic w jak najbardziej realistyczną podobiznę człowieka. Wytrenowanie sztucznej inteligencji tak, aby przy wykorzystaniu niepełnych informacji zrekonstruowała twarze, może okazać się przydatnym narzędziem dla twórców filmów i gier komputerowych. W prowadzeniu śledztwa z pewnością okazałby się pomocny portret pamięciowy sprawcy przestępstwa błyskawicznie zamieniany w zdjęcie.Anand Kapoor zauważył również, że wygenerowany obraz odbiega od przesłodzonych wizerunków św. Mikołaja, do których przywykliśmy. Chociaż ten Mikołaj wygląda raczej jak człowiek, z którym lepiej nie zadzierać, to decyzja o powrocie do prac nad jego wizerunkiem nie była przypadkowa. Zdecydowano, że ten trudny czas epidemii potrzebuje św. Mikołaja, który stał się uniwersalnym symbolem nadziei.