Indyjska policja odkryła 13 tys. telefonów z tym samym numerem IMEI

Policja w mieście Meerut w północnych Indiach odkryła ponad 13 tys. telefonów Vivo posiadających ten sam numer identyfikacyjny IMEI. Tego typu sprzęt jest chętnie kupowany na czarnym rynku, m.in. ze względu na niemożność wytropienia go przez służby bezpieczeństwa.

Indyjska policja poinformowała, że odkryła ponad 13 tys. telefonów chińskiej firmy Vivo posiadających ten sam numer IMEI. Zaczęło się od tego, że jeden z funkcjonariuszy w miasta Meerut na północy Indii oddał swój telefon Vivo do naprawy w certyfikowanym sklepie. Po odbiorze sprzętu odkrył jednak, że numer IMEI urządzenia nie pokrywa się z tym, które wypisane było na pudełku, co uniemożliwiło poprawne połączenie smartfona z siecią. Policjant przeprowadził dochodzenie w tej sprawie i odkrył ponad 13 tys. urządzeń o tym samym numerze identyfikacyjnym.

IMEI to indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia, który powinien być unikalny dla każdego telefonu. Umożliwia to operatorom zidentyfikowanie kradzionego sprzętu oraz pozwala służbom bezpieczeństwa, w tym policji, wyśledzenie go w razie potrzeby. Usuwanie lub dublowanie numerów IMEI to nielegalna, choć - jak informują służby - powszechna praktyka. Nieoznakowany sprzęt jest chętnie kupowany na czarnym rynku, bo trudniej go wyśledzić, a także zidentyfikować w przypadku kradzieży.

To nie pierwsza tego typu sytuacja w Indiach. Jeszcze w ubiegłym roku indyjska policja odkryła 50 tys. smartfonów tej samej chińskiej marki, także z tym samym numerem identyfikacyjnym. Wówczas jednak o oszustwo oskarżony został konkretny sklep zajmujący się naprawą sprzętu. Teraz Akhilesh N. Singh szef policji w Meerut oprócz lokalnych oszustów oskarża o zaniedbanie również producenta telefonów.

Koncern Vivo nie chciał komentować sprawy.