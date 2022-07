Indyjski Dukaan rzuca wyzwanie Shopify

Zwykło się myśleć o Indiach jako miejscu outsourcingu wsparcia informatycznego dla globalnych korporacji. Ostatnio jednak coraz więcej firm z Subkontynentu po zdobyciu solidnej pozycji na rodzimym rynku zyskuje renomę w innych częściach świata pod własną marką. Tworzą produkty informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferując na ogół konkurencyjne ceny i solidną jakość. Przeskok z poziomu lokalnego - nawet tak dużego jak rynek indyjski - na globalny wiąże się z wyzwaniami.

W ostatnich latach na międzynarodowym rynku silną pozycję zdobyły firmy z Indii dostarczające usługi informatyczne dla biznesu typu SaaS (software as a service). Zaliczają się do nich na przykład Freshworks, oferujący szeroki wachlarz rozwiązań dla przedsiębiorstw, od wspomagania procesów rekrutacyjnych po wsparcie informatyczne w procesach biznesowych dla klientów. Podobnym przypadkiem jest wyspecjalizowany w testowaniu stron internetowych i aplikacji mobilnych BrowserStack, co pomaga programistom.

Kolejnym ze startupów, o którym zrobiło się w ostatnim czasie głośno, jest Dukaan. W połowie czerwca firma z Bengaluru ogłosiła swoje śmiałe plany: chce rzucić wyzwanie globalnemu liderowi w budowie sklepów internetowych, jakim jest kanadyjski Shopify.

Ambicje te mogą się wydawać obecnie na wyrost. Startup założony podczas pierwszego lockdownu w Indiach w maju 2020 r. trudno obecnie porównywać z kanadyjską firmą o 16-letnim doświadczeniu, 1,75 mln obsługiwanych sklepów internetowych i wycenie na poziomie 40 mld dolarów.

Jednak Dukaan udowodnił już swoje atuty konkurencyjne. Jednym z nich jest prostota, która pozwoliła sprzedawcom z małych sklepów, nieobytych z technologiami e-commerce, na wejście do świata online. Miało to szczególne znaczenie w czasie, kiedy internet stał się jedynym sposobem na podtrzymanie działalności. Slogan reklamowy głosi, że założenie sklepu zajmuje 30 sekund. W zeszłym roku portal „Mint” szacował, że to właśnie dzięki łatwości obsługi i szybkości platforma obsługiwała 3,5 mln aktywnych sprzedawców.

Powodzenie wśród klientów nie przyniosło na razie znaczących dochodów, ponieważ model biznesowy w większości przypadków nie zakłada opłat od sprzedawców. Obecnie firma czerpie kapitał od funduszy inwestycyjnych. Dwójka założycieli, Subhash Choudhary i Suumit Shah, potrafiła przekonać amerykańskie fundusze 640 Oxford Ventures, Matrix Partners i Lightspeed Venture Partners do kolejnych transzy inwestycji. Filozofia pozostaje podobna: Dukaan chce oferować zintegrowany system wirtualnego „okna wystawowego” – czyli w praktyce strony internetowej lub aplikacji – połączony z płatnościami i logistyką. Te dwie ostatnie usługi są domeną podmiotów zewnętrznych. Monetyzacja biznesu w dalszej perspektywie miałby się opierać na umowach z pośrednikami w płatnościach mobilnych.

Firma obecnie chciałaby zachęcić więcej marek ze średniej półki i premium do używania ich platformy. Założyciele chwalą się, że zaufali im już w Indiach właściciele ponad tysiąca marek. Do wyboru ich usług ma przekonywać bardzo szybkie ładowanie strony bądź aplikacji nawet na mniej zaawansowanym sprzęcie. Jak przekonują w portalu „Bloomberg Quint”– to szybkość działania platformy i prostota obsługi zakupów decyduje w znacznej mierze o tym, czy klienci pozostają na stronie sprzedawcy. Zwłaszcza w odniesieniu do marek czysto internetowych liczy się każda sekunda. Tu widzą swoją przewagę nad globalnymi graczami, takimi jak Shopify.

Na razie internacjonalizacja w przypadku Dukaan wydaje się niełatwym wyzwaniem. Musi oznaczać integrację stron internetowych z dodatkowymi systemami płatności i innymi niż w Indiach firmami odpowiedzialnymi za logistykę.

Szczególnie te pierwsze są kluczowe dla powodzenia firmy. Wedle pomysłu biznesowego Dukaan przychody powinien generować dzięki współpracy z systemami płatności elektronicznych, a nie usług sprzedawanych samym firmom e-commerce. Wyzwaniem może okazać się też założenie, że można obsługiwać swoje operacje na całym świecie bez fizycznej obecności w wielu miejscach. Na razie całe wsparcie IT oferowane jest z Indii, co pozwala na optymalizację kosztów. Jednak w celu osiągnięcia prawdziwie globalnego sukcesu, szczególnie na dojrzałych rynkach, Dukaan będzie musiał prawdopodobnie zainwestować w regionalne biura na całym świecie.

