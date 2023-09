Indyjski gigant stawia na transformację cyfrową ze sztuczną inteligencją

Parle Products, jedno z największych przedsiębiorstw na rynku przetwórstwa spożywczego w Indiach, ogłosiło rozszerzenie trwającej niemal dekadę współpracy z firmą IBM. Partnerstwo obejmować będzie usługi doradcze i informatyczne.

Dotychczasowe działania miały na celu m.in. obniżenie kosztów zaopatrzenia, zwiększenie dokładności prognoz sprzedaży oraz zoptymalizowanie ogólnej infrastruktury IT. W cyfrowej transformacji pomóc ma sztuczna inteligencja.

Parle Products to firma z niemal stuletnią tradycją. Założona w 1929 r. przez Mohanlala Chauhana w Mumbaju, dopiero po niemal dziesięciu latach swojego istnienia rozpoczęła produkcję herbatników, z których do dziś jest najbardziej znana. W czasach kolonialnych firma otrzymała licencję na dostarczanie swoich produktów brytyjskiej armii.

Parle Products swoją niezwykłą popularność zawdzięcza marce herbatników Parle-G, które stały się ulubioną przekąską podawaną wraz z aromatyczną i nieco pikantną herbatą z mlekiem, zwaną masala chai. Zgodnie z raportem Nielsena z 2011 r. były one najchętniej kupowanymi herbatnikami na świecie. Jednak Parle Products podbija serca konsumentów nie tylko nimi. Obecnie do wiodących produktów firmy zalicza się także krakersy Monaco, mleczne ciasteczka Milk Shakti czy uwielbiane przez dzieci i dorosłych cukierki Mango Bite.

Wielowymiarowa współpraca indyjskiego giganta z IBM

Planowana na najbliższe lata współpraca Parle Products oraz IBM będzie obejmować działania wraz z firmą Microsoft i przy użyciu jej rozwiązań chmurowych. Wspólne wysiłki umożliwią wdrożenie systemów do przetwarzania danych oraz narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Będą one wykorzystywane m.in. do automatycznego uzupełniania zaopatrzenia w magazynach. Wprowadzone rozwiązania pozwolą także na zarządzanie danymi Parle Products zaciągniętymi z magazynów danych firmy w celu tworzenia analityki biznesowej wykorzystywanej do zwiększenia zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku.

Zespoły kierowane przez IBM zapowiedziały również optymalizację kosztów logistyki. Współpraca Parle Products oraz IBM ma pozwolić także na dostosowanie wskaźników KPI związanych z wydajnością pracowników do celów firmy, co doprowadzi do bardziej przejrzystej oceny wyników ich pracy. Dodatkowo zaplanowano wykorzystanie usług w zakresie oprogramowania i technologii informatycznych rekomendowanych przez amerykańską firmę SAP Ariba.

Cyfrowa transformacja może dać wiatru w skrzydła giganta

Dzięki transformacji cyfrowej przy wykorzystaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji Parle Products ma szansę wkroczyć na nowe ścieżki rozwoju oraz pozostać w czołówce przedsiębiorstw w swojej branży. Wykorzystanie najnowszych technologii zdaje się mieć fundamentalne znaczenie dla konkurencyjności tej firmy.

Indyjski rynek konsumentów jest jednym z największych na świecie. Cechuje go nie tylko niezwykła chłonność, ale również ogromne zróżnicowanie potrzeb konsumentów. Współpraca Parle Products z IBM potwierdza fakt, że rozpoznawalność marki czy wieloletnia tradycja nie są już wystarczającym czynnikiem, który pozwoli na utrzymanie się w czołówce. Na pierwszy plan wysuwa się umiejętne przekształcanie danych w informacje o potrzebach rynku i jego konsumentach.