Indyjski gigant surowcowy wchodzi w wyświetlacze

Vedanta stawia na rozwój lokalnej produkcji elektroniki. Najnowszym projektem jest inwestycja 4 mld dolarów w fabrykę wyświetlaczy ciekłokrystalicznych typu LCD.

We współpracy z Innolux Corp. z tajwańskiej grupy Foxconn, indyjska firma stara się o rządowe dofinansowanie dla tego przedsięwzięcia. Projekt jest dobrym przykładem zarówno potencjału indyjskiego rynku, jak i wyzwań, z którymi muszą się tam zmierzyć przedsiębiorcy z branży produkcji elektroniki.

Indie chcą być jedną z "fabryk świata". Muszą jednak uniezależnić się od Chin

Rząd premiera Narendry Modiego chce przekształcić Indie w jedną z „fabryk świata”. Zanim to nastąpi, Indie powinny być najpierw w stanie zaspokajać potrzeby własnego rynku. Obecnie bowiem znaczna część elektroniki i podzespołów jest w tym kraju importowana, głównie w Chin. To właśnie ta grupa produktów najbardziej przyczynia się do gwałtownego wzrostu chińskiego eksportu do Indii, który osiągnął w zeszłym roku poziom 100 mld dolarów. Wraz z importem rośnie również chińska nadwyżka handlowa.

W celu ściągnięcia kapitału i technologii, indyjski rząd planuje zwracać nawet połowę zainwestowanych środków przedsiębiorcom, którzy otworzą na w tym kraju fabrykę chipów lub wyświetlaczy. Na razie jednak wiele jest zapowiedzi, a zdecydowanie mniej działań w tym zakresie. Między innymi Vedanta z tajwańskim Foxconnem stara się o uzyskanie dotacji na fabrykę półprzewodników.

Nowy projekt indyjskiego giganta bez rządowego wsparcia się nie powiedzie

Oddzielnym przedsięwzięciem Vedanty jest planowana fabryka wyświetlaczy ciekłokrystalicznych typu LCD, które przedsiębiorstwo miliardera Anila Agarwala wydzieliło do osobnego podmiotu. Na jego czele stanął YJ Chen, który ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w branży. Ostatnio pracował w HKC Corp. z chińskiego Shenzen.

Menedżer w rozmowie z indyjskim dziennikiem The Economic Times of India nie ukrywa na czym polegają trzy najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed przedsięwzięciem. Największym są kadry. Spółka planuje zatrudnić ponad 3 tys. pracowników, których intensywnie rekrutuje w Korei Południowej, na Tajwanie oraz w Japonii. Mimo wysokiego bezrobocia wśród młodzieży i potencjalnie niskich kosztów pracy w najludniejszym państwie świata, brak jest na tamtejszym rynku osób o odpowiednich kompetencjach technicznych i doświadczeniu w branży.

Drugim wyzwaniem są łańcuchy produkcji. Jeśli w Chinach i innych państwach Azji Wschodniej można skompletować prawie całą sieć dostawców, to w Indiach nie ma ich w wystarczającej liczbie. Nowa spółka Vedanty będzie musiała budować własne łańcuchy produkcyjne oparte o Indie, co może zająć lata.

Trzecim wyzwaniem są fundusze. Bez wsparcia rządowego takie inwestycje jawią się przedsiębiorcom jako zbyt ryzykowne. Indyjskie Centrum (rząd) chciałoby zaś współfinansować inwestycje w formie zwrotu poniesionych nakładów, by zagwarantować powstanie fabryk oraz móc skontrolować, czy indyjska firma pozyskała partnera technologicznego. Jeśli strony dojdą do porozumienia, fabryka może ruszyć w ciągu trzech lat.

Największą jednak nagrodą biznesową byłby dla Vedanty udział w indyjskim rynku wyświetlaczy, który wedle prognoz ma być do 2030 roku wart 30 mld dolarów. Firma swojej szansy upatruje w starszej technologii LCD. Obecnie liderzy branży stopniowo zastępują ją technologią OLED, dającą lepszą jakość obrazu. Dla przykładu, Samsung Display oraz LG Display zamykają linie LCD. Jednak w decyzji o kupnie smartfona w Indiach dla znacznej większości populacji istotna jest cena. Vedanta chce więc rozwijać starszą technologię wyświetlaczy konkurując z budżetowymi producentami chińskimi.

