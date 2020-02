Indyjski konkurent Ubera uruchomił usługi w Londynie

Indyjska firma oferująca usługi przewozu osób Ola rozpoczęła w poniedziałek (10 lutego) działalność w Londynie, Jej największemu konkurentowi, Uberowi, grozi utrata licencji w stolicy Wielkiej Brytanii ­­ - podał serwis CNBC. Ola chce objąć w Londynie pozycję lidera.

Firma wspierana przez SoftBank, który jest też inwestorem Ubera, podkreśla, że od innych podmiotów w branży przewozu osób odróżnia ją koncentracja na bezpieczeństwie kierowców i klientów.

O tym, że Ola zamierza działać w Wielkiej Brytanii, informowano już w połowie 2018 r. Jednak indyjski przewoźnik oficjalnie zapowiedział to pod koniec listopada 2019 r., dzień po tym, gdy londyński regulator nie przedłużył licencji na działalność Uberowi.

Dla przedsiębiorstwa założonego w 2010 roku brytyjski rynek jest pierwszym w Europie. Wcześniej firma świadczyła usługi jedynie w Indiach, gdzie pod koniec 2019 r. dysponowała bazą 125 mln zarejestrowanych użytkowników i ponad miliona kierowców w 110 miastach. Na początku 2018 r. rozpoczęła działalność także w Australii.

Ola zarejestrowała w Londynie ponad 25 tys. kierowców (względem 45 tys., którzy świadczą usługi w ramach Ubera). W celu sprawdzenia kompetencji kierowców w zakresie oceny ryzyka, języka angielskiego i obsługi klienta indyjski przewoźnik współpracuje z jednostką szkoleniową brytyjskiego stowarzyszenia motoryzacyjnego Automobile Association, firmą edukacyjną Pearson i koncernem z branży konsultingowej Mercer.

Władze miejskie Londynu nie przedłużyły Uberowi licencji na świadczenie usług przewozu pasażerów, wyjaśniając, że powodem były zastrzeżenia co do bezpieczeństwa.

Zmiany w aplikacji Ubera umożliwiały nieupoważnionym kierowcom załadowanie zdjęć na konta innych kierowców, co oznacza, że mogli odbierać pasażerów podszywając się pod nich. Takie przypadki miały miejsce podczas co najmniej 14 tys. przejazdów pod koniec 2018 i na początku 2019 r. Ponadto zwolnieni lub zawieszeni kierowcy nadal mogli tworzyć swoje profile w aplikacji Ubera i przewozić pasażerów, co stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Uber może jednak nadal świadczyć swoje usługi do czasu zakończenia prawnej walki o przywrócenie licencji.