Indyjski urząd zbada system płatności i dystrybucji aplikacji Google'a

Organ antymonopolowy w Indiach zbada system dystrybucji aplikacji Google'a oraz jego powiązania z usługą płatności - informuje dziennik "Financial Times". Według wstępnych ustaleń urzędu amerykańska firma wykorzystuje platformę do budowania swojej przewagi rynkowej.

Komisja ds. konkurencyjności w Indiach we wstępnej ocenie sprawy stwierdziła, że wymuszanie przez koncern z Mountain View korzystania z firmowej usługi płatniczej do kupowania aplikacji bądź dokonywania transakcji wewnątrz oprogramowania dystrybuowanego z użyciem platformy Play Store to "narzucenie niesprawiedliwych i dyskryminujących warunków, odmowa dostępu do rynku dla konkurencyjnych wobec Google Pay aplikacji i wzmacnianie przewagi po stronie Google'a".

Obecnie urząd przygotowuje się do mającego trwać 60 dni śledztwa, którego celem będzie zbadanie nieprawidłowości wokół wykorzystania usługi płatności Google Pay. Na rynku indyjskim konkuruje ona m.in. z usługą dostarczaną przez amerykańskiego giganta handlu - firmę Walmart, a od tygodnia również z usługą Facebooka. Koncern Marka Zuckerberga uzyskał zezwolenie na udostępnienie płatności przez program WhatsApp - najpopularniejszy komunikator mobilny w kraju.

Google zaprzecza, jakoby wykorzystywało swoje usługi, takie jak system Android czy sklep z oprogramowaniem Play, do budowania dominacji rynkowej. Firma oświadczyła również, iż jest "pewna, że komisja ds. konkurencyjności w Indiach przekona się, iż Google Pay działa w ekstremalnie konkurencyjnym środowisku i swój sukces zawdzięcza temu, że oferuje klientom prostą i bezpieczną usługę płatności".

Dogłębne śledztwo, które zapowiedziała indyjska komisja ds. konkurencyjności, wynika z anonimowego donosu, który wpłynął do urzędu - przypomina "FT". Stwierdzono w nim, że Google w sposób nieuczciwy zmusza twórców aplikacji do korzystania ze swojego systemu płatności, a także pobiera "bardzo wysokie i arbitralnie ustalone" prowizje od transakcji w wysokości 30 proc. od każdej płatności.

Sklep z oprogramowaniem Play udostępnia swoim użytkownikom w Indiach inne metody płatności, takie jak karta kredytowa czy usługi bankowości internetowej. Lokalny regulator ocenia jednak, iż to za mało, a Google Pay i tak umożliwia koncernowi budowanie przewagi dzięki silnej integracji z platformą.

Rozwijany przez koncern z Mountain View system operacyjny Android zainstalowany jest na ponad 90 proc. telefonów komórkowych w Indiach - przypomina londyński dziennik. Mimo tego Google uważa, że rynek tego kraju jest dla niego bardzo konkurencyjny. Firma twierdzi też, że użytkownicy instalują niemal 40 proc. aplikacji z zewnętrznych źródeł, nie zaś za pośrednictwem sklepu z oprogramowaniem Play, który jest oficjalnym kanałem dystrybucji oprogramowania na Androida.