Indyjskie firmy ścigają się do gwiazd. Państwo pomaga

Już w przyszłym roku dwa indyjskie startupy kosmiczne zamierzają niezależnie od siebie wprowadzić do użytku rakiety wynoszące satelity na orbitę okołoziemską. Według serwisu Bloomberg Quint oba przedsiębiorstwa, Agnikul Cosmos z Ćennaj (Madras) oraz Skyroot Aerospace z Hyderabadu, zebrały w maju po 11 mln USD kapitału w ramach rundy A finansowania. Dla indyjskiego sektora kosmicznego może być to zwiastun przełomu, bowiem do tej pory był on niemal zupełnie zdominowany przez przedsiębiorstwa państwowe.