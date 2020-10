Indyjskie start-upy oskarżają Google o nadużywanie pozycji rynkowej

Start-upy w Indiach protestują przeciwko pobieraniu przez Google'a 30 proc. prowizji od transakcji w aplikacjach oferowanych w Sklepie Play i zobowiązywaniu ich do korzystania z systemu płatności firmy, oskarżając koncern o nadużywanie swojej pozycji rynkowej.

Protest indyjskich start-upów jest reakcją na wcześniejszą zapowiedź Google'a, zgodnie z którą od stycznia koncern zacznie pobierać w Sklepie Play 30 proc. prowizji od transakcji. Dostawca systemu operacyjnego Android będzie też wymagał wykorzystywania przez programistów systemu billingowego Google Play.

Indyjscy przedsiębiorcy zarzucili koncernowi nieuczciwe praktyki handlowe i wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku, na którym ponad 90 proc. mieszkańców korzysta z urządzeń z systemem Android. Właściciele start-upów podkreślili również, że zewnętrze platformy pobierają od deweloperów zaledwie 1,5-2 proc. prowizji za transakcję, a nie 30 proc.

"Dla wielu małych firm ten 30-proc. podatek, bo ciężko to traktować jako prowizję, będzie zabójczy" - powiedział mediom Snehil Khanor, założyciel platformy randkowej TrulyMadly.

Google oświadczyło, że programiści mogą wybrać inne platformy, za pośrednictwem których dystrybuować będą swoje oprogramowanie. Taki też zamiar wyrazili indyjscy przedsiębiorcy, którzy zapowiedzieli stworzenie własnej, konkurencyjną względem Sklepu Play platformy do pobierania aplikacji. Firmy poinformowały również, że złożą skargę na Google do indyjskiej Krajowej Komisji ds. Konkurencji (CCI).

Specjaliści przypominają, że Apple również pobiera 30 proc. prowizję od transakcji w swoim App Store dla systemu iOS. Usługi tego amerykańskiego koncernu są jednak znacznie mniej popularne w Indiach.

Według raportu organizacji Internet and Mobile Association of India (IAMAI) ponad 90 proc. mieszkańców kraju korzysta z urządzeń z systemem Android i większość aplikacji pobierana jest właśnie za pośrednictwem oficjalnego Sklepu Play. Statystyki przedstawione przez Sensor Tower wskazują, że w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia, platforma ta odnotowała aż 17 mld transakcji. Dla porównania App Store miał ich "zaledwie" 403 mln. Mimo to Google zarobił na transakcjach dokonywanych przez użytkowników niewiele więcej niż Apple, bo 50 mln dolarów w porównaniu do 43 mln dolarów przychodów koncernu z Cupertino.