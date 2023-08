Indyjskie telewizje coraz częściej zastępują ludzi sztuczną inteligencją

Wielojęzyczne Indie odważnie sięgają po sztuczną inteligencję w mediach. Na tym wstępnym etapie rozwoju technologii animowane boty informacyjne wykorzystywane są głównie do odczytywania informacji w wielu językach przy szczątkowej interakcji z osobą prowadzącą program.

Obserwacje rynku indyjskiego mogą w kolejnych miesiącach dostarczyć ciekawych informacji dotyczących potencjalnych skutków użycia sztucznej inteligencji (AI) w mediach.

Sztuczna inteligencja w roli prezenterki może pracować w różnych językach

Nazywa się Lisa. Wygląda na nieco ponad dwadzieścia lat, ma regularne rysy twarzy niczym antyczna rzeźba, czarne włosy upięte z tyłu w kok i poważny wyraz na twarzy o jasnej karnacji. Znak tilaka na czole, bluzka choli z krótkimi rękawami oraz starannie udrapowana sari wskazuje, że mamy do czynienia z elegancką Hinduską. Mimo wielu godzin na ekranie, nie widać po niej śladu zmęczenia, ubranie pozostaje idealnie ułożone, makijaż nietknięty. Dość płynnie przekazuje informacje w dwóch językach, po angielsku i w regionalnym języku orija. To prezenterka wiadomości w Odisha TV, prywatnej stacji wschodnioindyjskiego stanu Orissa.

Lisa to imię nadane botowi informacyjnemu zasilanemu przez algorytm sztucznej inteligencji, jakich wiele pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w Indiach. Odpowiadają na zapotrzebowanie w kraju wielu regionalnych języków, w którym na poziomie federalnym królują hindi i angielski. Dzięki coraz bardziej masowemu użyciu smartfonów i powszechnej dostępności ekranów wystawianych w miejscach publicznych, łatwo docierają także do tych Indusów, którzy nie mają zwyczaju lub umiejętności obcowania z mediami pisanymi. Ponadto powiedzą dokładnie to, czego oczekują od nich właściciele stacji telewizyjnych.

Zobacz, jak Lisa prezentuje wiadomości po angielsku:

Obecnie pozbawiony emocji głos prezenterki razi jeszcze niektórych widzów - w tym piszącego te słowa - sztucznością. Niedobre wrażenie pozostawia też niemal nieruchomy obraz na ekranie, na którym porusza się wyłącznie twarz prezenterki. Jednak właściciele stacji telewizyjnych liczą na szybki postęp w technologii animacji botów informacyjnych oraz na przyzwyczajenie odbiorców do nich jako do nowej normy. Z ich punktu widzenia daje to spore oszczędności i większą kontrolę.

Postępy w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w mediach mogą budzić obawy

Do tej pory z podobnego rozwiązania korzysta co najmniej pięć innych regionalnych stacji telewizyjnych, które zatrudniają do tego zespoły AI.

Nowa moda rozpoczęła się w Indiach w marcu, kiedy grupa medialna India Today podczas corocznej imprezy firmowej zaprezentowała Sanę, innego bota informacyjnego występującego w programie Aaj Tak. Od paru miesięcy czyta ona skrót informacji przed programem informacyjnym, by następnie ustąpić miejsca prowadzącej dziennikarce. Ubrana na biało piękność ma ograniczony zestaw ruchów i gestów, które nieco ożywiają jej postać.

Telewizja Media One "zatrudniła" zaś Iwana, który w południowoindyjskim języku malajalam również przekazuje najważniejsze informacje. Maya, prezenterka AI w języku telugu, bardziej przypomina postać z gry komputerowej. Do widzów w kannada dość płynnie mówi zaś Soundarya.

Obecnie Indie, podobnie jak inne państwa świata, znajdują się w początkowej fazie rozwoju komercyjnych zastosowań technologii AI w mediach. Na subkontynencie wykorzystywane są raczej jako głos odczytujący wiadomości wybrane i przygotowane przez ludzkich dziennikarzy. Do tego zwykle boty informacyjne są oznaczane skrótem "AI", kiedy widać je na ekranie.

Obawy może budzić kolejny etap zastosowania botów w mediach, kiedy dzięki zaawansowanym modelom językowym sztucznej inteligencji być może będzie wybierać informacje i przygotowywać treść zapowiedzi. Przed negatywnymi skutkami realizacji takich scenariuszy chroni w pewnym stopniu prawo medialne, nakładające na wydawców i właścicieli odpowiedzialność za przekazywane informacje. W przewidywalnej przyszłości praca dziennikarzy będzie polegała na używaniu narzędzi SI przez kontrolującego i sprawdzającego je człowieka.