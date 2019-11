Informacja to dziś dla firm skarb, który warto chronić

W ostatnich latach zmieniło się postrzeganie tego, co jest w organizacji ważne. Dzisiaj są to informacje. Rozsądek nakazuje je chronić. Stąd coraz większa świadomość ryzyka. Jednocześnie przybywa ataków, bo coraz więcej urządzeń „podpiętych” jest do internetu - mówi Przemysław Szczurek, Product Manager ds. bezpieczeństwa informacji TÜV NORD Polska.

- W ostatnich latach zmieniło się postrzeganie tego, co jest w organizacji ważne. Dzisiaj są to informacje. Rozsądek nakazuje je chronić. Stąd coraz większa świadomość ryzyka. Jednocześnie przybywa ataków, bo coraz więcej urządzeń „podpiętych" jest do internetu.- Głównym standardem jest norma 27001. Mówi ona o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Nie chodzi tu o budowanie Pentagonu, ale świadome podejście do tej wrażliwej materii. ISO 27001 to standard przeznaczony dla dowolnego rodzaju organizacji: od kilkuosobowej firmy do dużego holdingu, który ma swoje przedstawicielstwa na całym świecie. Branża nie ma tu także znaczenia. Norma i wymagania przez nią stawiane są uniwersalne. Nic lepszego na razie na rynku się nie pojawiło.- Jego podstawą jest ocena ryzyka. Najpierw sprawdza się, jakie aktywa informacyjne są przetwarzane i w jakich obszarach. Bezpieczeństwo informacji analizuje się pod kątem: poufności, integralności, dostępności. Trzeba się dowiedzieć, co się stanie w razie ataku, jakie spowoduje on koszty, i ile będzie kosztować ewentualne zabezpieczenie.- To wie organizacja. My jako firma certyfikująca weryfikujemy głównie zgodność z wymaganiami normy oraz wewnętrznymi regulacjami w zakresie bezpieczeństwa informacji. Nie znamy dokładnej wartości aktywów informacyjnych klienta. Sprawdzamy, czy zarządza informacją zgodnie ze wymaganiami zawartymi w normie.- Informacja zawsze wycieka kanałem, który jest najsłabiej zabezpieczony. Zwykle odnosi się to do ludzi. Stąd wiele cyberataków odbywa się za pomocą socjotechniki skłaniającej do oczekiwanego przez przestępców zachowania, np. kliknięcia w link, co spowoduje zainstalowanie w komputerze złośliwego oprogramowania.Podczas audytu nie weryfikujemy bezpieczeństwa aplikacji. Za to jest odpowiedzialny producent. My możemy sprawdzić, jak wygląda obieg informacji w nich przetwarzanych. Analiza kodu źródłowego trwa długo i jest kosztowna. Często zresztą aplikacje posiadają własne certyfikaty bezpieczeństwa.W przypadku dużych organizacji, zatrudniających dziesiątki tysięcy pracowników, nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego i wszystkich. Posługujemy się próbką. Co ważne, weryfikujemy nie tylko „procedury na papierze", ale także ludzi. Standard musi działać i my musimy być do tego przekonani w stu procentach. Certyfikat ważny jest przez trzy lata, z tym że co roku następuje weryfikacja.- Jak najbardziej tak. Dlatego tak ważna jest niezależność firmy certyfikującej.- W przypadku normy 27001 na jednostkę certyfikującą nałożone są pewne wymagania wynikające z posiadania zewnętrznej akredytacji. Chodzi m.in. o kalkulowanie czasu, który powinno się przeznaczyć na audyt. Czas wpływa wprost na cenę. Wpływa na nią także liczba zatrudniony osób, a także liczba lokalizacji. Standard pozostawia jednak pewne pole wyboru. Można np. zamiast sprawdzać całą firmę ograniczyć się do weryfikacji jej centrali. Ceny audytu można szacować od kilku, kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.- Współpracujemy z Grupą PGNiG, Orange, Transition Technologies, ze spółkami z Grupy Orlen. W grudniu planujemy certyfikację jednego z dużych banków.W przypadku ISO 27001 zadziałał następujący mechanizm. Najpierw zainteresowały się nim duże firmy, a potem ich dostawcy, ponieważ norma nakazuje, by informacja im przekazywana była nadal bezpieczna. W sumie w Polsce certyfikowanych jest około 800 podmiotów.- To prawda, ale z naszego punktu widzenia równie ważna jest ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nakłada ona na operatorów usług kluczowych obowiązek ich zabezpieczenia. Objęte są nią organizacje działające m.in. w sektorze energetycznym, ochrony zdrowia, bankowości, w transporcie, wodociągach, telekomunikacji i administracji publicznej. Jej istotą jest zapewnienie ciągłości świadczenia usługi kluczowej. Wyobraźmy sobie, ile jesteśmy dziś w stanie wytrzymać bez prądu? Po ilu dniach zapanuje anarchia?- Według badań Gartnera do 2022 roku w przeciętnym gospodarstwie domowym będzie około 500 urządzeń podpiętych do sieci, nie tylko tablety i smartfony, ale także lodówki, odkurzacze, oczyszczacze powietrza, a nawet poszczególne żarówki i gniazdka. Wyobrażam sobie ataki ransomware na domowe urządzenia IoT. To samo dotyczy także samochodów. Ten obszar naszego życia zmienia się bardzo dynamicznie.- Rozwój technologiczny przynosi nam wiele udogodnień i ułatwień. Musimy jednak mieć świadomość, że wraz z nim otrzymujemy pakiet zupełnie nowych zagrożeń, z którymi będziemy musieli sobie poradzić.

