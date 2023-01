Informatycy z Alabamy stworzyli narzędzie analityczne do walki z handlem ludźmi

Model matematyczny opracowany przez naukowców z Instytutu Badań Operacyjnych i Nauk o Zarządzaniu z Uniwersytetu Alabamy pomógł policji namierzyć siatki przestępcze zajmujące się stręczycielstwem i handlem ludźmi. Choć to dopiero program pilotażowy, pomógł już złapać ponad stu przestępców.

Działanie programu polega przede wszystkim na wyszukiwaniu internetowych ogłoszeń usług seksualnych, gromadzeniu i analizie danych. Stworzony w ten sposób model matematyczny doprowadził do identyfikacji osób podejrzanych o handel ludźmi, a następnie aresztowania ich. Oprogramowanie stworzyli naukowcy z Instytutu Badań Operacyjnych i Nauk o Zarządzaniu z Uniwersytetu Alabamy w ramach projektu badawczego prowadzonego we współpracy z policją. Jednak efektem ich pracy jest nie tylko publikacja w magazynie "INFORMS Journal on Applied Analytics", lecz także ponad 100 aresztowań.

Jak to działa? "Koncentrujemy się na opracowywaniu modeli do przewidywania klastrów danych dotyczących internetowych ogłoszeń erotycznych na podstawie treści tekstowych i graficznych. Wyodrębniamy interesujące nas dane w celu identyfikacji sieci aktywnych w określonej przez użytkowników lokalizacji, odfiltrowujemy ogłoszenia, które prawdopodobnie są spamem i doradzamy organom ścigania w zakresie działań związanych z zatrzymaniami" - wyjaśnił w rozmowie z portalem "TechXplore" główny autor badania, Nicolas Freeman z Uniwersytetu Alabamy.

Internetowe anonse ułatwiają handel ludźmi i wykorzystywanie ich do świadczenia usług seksualnych. Każdego roku ofiarą tego procederu padają miliony osób w każdym wieku, każdej rasy, płci i narodowości. Stworzony na Uniwersytecie Alabamy model matematyczny wykorzystuje informacje tekstowe i graficzne z ponad 30 milionów ogłoszeń erotycznych zebranych w kilkunastu witrynach. "Utrzymujemy bezpieczny portal internetowy, który daje nam wgląd w ostatnią aktywność w popularnych witrynach. Kluczem jest lokalizacja w obrębie danej jurysdykcji. Po zidentyfikowaniu podzbioru podejrzanych sieci wykorzystujemy dane z portalu, aby dokładniej zbadać wzorce aktywności, zidentyfikować używane przez powiązane osoby witryny, kluczowe frazy, obrazy i numery telefonów" - tłumaczy Burcu Keskin, współautor badania.

Celem badania, w efekcie którego opracowano wspomniany model matematyczny, było wsparcie policji w pokonywaniu wyzwań, jakie stawia ciągle zmieniający się rynek internetowy. Zespół badawczy w dalszym ciągu współpracuje z organami ścigania w Tuscaloosa w Alabamie, ale nawiązał także współpracę z policją w Birmingham i Long Island w stanie Nowy Jork. Opracowane już narzędzie pozwala na łatwe skalowanie całego procesu, co pozwala dołączać kolejnych partnerów. (PAP Life)

