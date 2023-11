Notowany na warszawskiej giełdzie dostawca rozwiązań informatycznych - grupa Atende - zaprezentował wyniki za trzeci kwartał 2023 roku. Inwestorzy nie pozostali obojętni na wypracowane zyski.

Grupa Atende szacuje zysk netto jednostki dominującej w III kwartale 2023 roku na 2,14 mln zł, w porównaniu do 4,1 mln zł straty zanotowanej w III kwartale 2022 roku. Przychody ze sprzedaży grupy wzrosły rok do roku aż o 95 proc. do 78,5 mln zł. Zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) wyniósł 6,9 mln zł wobec 1,9 mln zł straty rok wcześniej.

Narastająco, po trzech kwartałach 2023 roku grupa Atende szacuje przychody na 224 mln zł, zysk EBITDA na 20,8 mln zł, a zysk netto na 7,55 mln zł (wobec 4 mln zł straty netto przed rokiem).

W reakcji na szacunkowe wyniki kurs Atende rośnie o ponad 5 procent, do okolic 3,2 zł za sztukę. Kapitalizacja wynosi 120 mln zł, a od początku roku akcje podrożały o ponad 30 procent.

Zarząd Atende zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za III kwartał 2023 roku, który zostanie opublikowany 14 listopada 2023 roku.

Grupa Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w nowoczesnych usługach cyfrowych, integracji IT i komercjalizacji autorskich rozwiązań softwarowych, w tym dla inteligentnej energetyki, Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0. Największym akcjonariuszem Atende jest Roman Szwed wraz z podmiotem powiązanym Spinoza Investments - 32,9 proc. akcji.