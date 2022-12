Informatyka jest dziś jak woda w kranie. Wystarczy skorzystać

- Informatyka daje szansę wszystkim. Twierdzenie, że kogoś na to nie stać, jest nieuzasadnione - mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Asseco Poland, Artur Wiza.

Według wiceprezesa Asseco Poland, Artura Wizy w ciągu najbliższych miesięcy nie powinno nastąpić ograniczenie wydatków na rozwiązania IT.

- My jeszcze spowolnienia nie dostrzegamy - zaznacza Wiza. - Obawiamy się, że może to nastąpić, ale z drugiej strony też wiemy, że gospodarka przyspiesza w kierunku wykorzystywania rozwiązań IT.

Technologie IT towarzyszą wielu codziennym aktywnościom: zakupom, edukacji i rozrywce, kontaktom z urzędami. To megatrend, od którego nie ma odwrotu, któremu nie zagraża spowolnienie gospodarki.

- Dostępne dziś rozwiązania informatyczne oznaczają dla wielu małych firm takie same szanse, jakie kiedyś mieli tylko giganci - przekonuje wiceprezes polskiego potentata.

Czy w momencie, kiedy polska gospodarka jest w okresie spowolnienia, a część firm ma poważne problemy z wysokimi cenami energii i jej nośników, można się spodziewać ograniczenia zamówień na rozwiązania IT?

- Przy okazji prezentacji wyników po trzech kwartałach 2022 roku padały pytania dotyczące tego, jak my oceniamy sytuację w przyszłym roku. Z jednej strony, patrząc na najbliższe miesiące, nie dostrzegamy takich mechanizmów czy takich sytuacji, które by powodowały całkowite zatrzymanie gospodarki w tym obszarze, w którym my działamy. Co nie oznacza, że w tym momencie nie przewidujemy, że różnego rodzaju problemy mogą wystąpić.

Asseco, ponieważ działa w tak różnych obszarach i ma tak zdywersyfikowane produkty dla wielu segmentów gospodarki, a także jest obecne w różnych regionach geograficznych, to jest nieco bardziej uzależnione od koniunktury gospodarczej ogólnej, niż tylko od jednego sektora czy jednego kraju.

Jesteśmy obecni w bardzo wielu sektorach i w związku z tym mamy dzięki temu przewagę konkurencyjną. Jeszcze nie widzimy problemu dotyczącego ograniczenia nowych kontraktów, natomiast słuchając wypowiedzi ekonomistów, dostrzegając sytuację związaną z inflacją, z kosztami energii i surowców czy dostępności produktów, widzimy, że niektóre dziedziny gospodarki mogą mieć zadyszkę.A ta powoduje problemy związane przede wszystkim z inwestycjami.

Jeżeli firmy będę musiały wstrzymywać inwestycje, to na samym końcu może się to przenieść na informatykę. Przez ostatnie trzy lata obserwujemy jednak ogromną dynamikę, której wcześniej nie było. Dawniej, kiedy rynek IT rozwijał się w tempie 5-10 procent rocznie, to był jednym z najlepszych działów gospodarki, ale startowaliśmy z niższego pułapu. Dzisiaj ten pułap jest już znacznie wyższy, ale gospodarka cyfrowa i tak przyspieszyła.

Przez ostatnie trzy lata firmy zaczęły przesuwać się do zupełnie nowej gospodarki. My to nazywamy gospodarką zaufania. To jest gospodarka internetowa, ale nie tylko, bo internet mamy od 20 lat, ale dzisiaj mówimy o gospodarce, która opiera się na kontakcie za pomocą środków elektronicznych.

Ten kontakt może być różny - od połączenia głosowego i wizualnego po kontakt z bankiem, dostawcą mediów, korzystanie z internetowego przekazu telewizyjnego. Na samym końcu mówimy o rynku e-commerce, który bardzo się rozwinął. Dziś e-commerce jest standardem, niemal każdy z nas zamawia dostawy do paczkomatów. W związku z tym następuje przyspieszenie procesów cyfryzacji we wszystkim firmach, które na tym rynku działają, ale także w instytucjach.

Trudno sobie wyobrazić, aby dziś w kontaktach z klientami nie wykorzystywano techniki cyfrowej

Czyli dostęp dla obywatela w urzędach, dostęp dla spraw związanych z opieką medyczną. W tym momencie kontakt z lekarzem może się odbywać za pomocą teleporady. Po pierwszej rozmowie lekarz decyduje o ewentualnej wizycie w gabinecie, następnie wystawia elektroniczną receptę, a apteka wydaje zapisane leki.

Obawiamy się, że może to nastąpić, ale z drugiej strony też wiemy, że gospodarka przyspiesza w kierunku wykorzystywania rozwiązań IT. Kwestią pozostaje to, czy to przyspieszenie na tak wysokim poziomie zniweluje spowolnienie w całej gospodarce? Zdecydowanie będą takie obszary, gdzie doświadczymy załamania, ale to nie oznacza, że one zrezygnują z informatyki, bo wręcz może wtedy pomyślą, żeby w swoich modelach biznesowych zastosować ją w jeszcze większym stopniu.

Chyba nie ma odwrotu od cyfryzacji. Ona stanowi podstawowe narzędzie działania każdej firmy. Bez tych narzędzi i inwestowania w informatykę, bez wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań po prostu większość firm i instytucji nie ma możliwości skutecznie działać. Mamy dziś elektroniczny dowód, możemy składać podanie na 500+, sprawdzać informacje w systemie ZUS, dowiedzieć się, ile mamy punktów karnych.

Ekonomiści przewidują spadek PKB w pobliżu zero/plus, ale nie powinno być recesji. Miejmy nadzieję, że w tym momencie gospodarka całkowicie nie wyhamuje, a z drugiej strony ja zawsze przestrzegam – jak zaczniemy mówić:" jest źle, nie inwestuję, powstrzymuję się", to sami wywołamy lawinę.

Firmy wciąż działają, zmieniają swój sposób działania, zwiększają efektywność za pomocą narzędzi elektronicznych, otwierają się nowe kanały, wdrażają procesy cyfrowe, które powodują automatyzację. Nie chodzi tu o automatykę czy robotykę, która ma zabierać ludziom pracę, ale mówię o powtarzalnych rzeczach, które wcześniej kosztowały więcej pieniędzy.

Tak duży organizm, jakim jest Grupa Asseco, ma pewną masę krytyczną. Czy jednak jest taki punkt, kiedy może się okazać, że generowanie wzrostów będzie ograniczone, bo część inwestycji w spółkach zostanie przesunięta na lepsze czasy?

- Zgadzam się, że szukanie nowych inwestycji, kompletnych nowości w biznesie będzie powodować zastanowienie się nad tym, ale poprawianie efektywności działania to już jest inna kategoria.

Podam taki przykład: kiedyś każda firma, żeby uruchomić pocztę wewnętrzną, nawet mała, zatrudniająca 20-30 osób, musiała kupić serwer, pakiet Microsoft Office, zapłacić za to niemałe pieniądze z góry, żeby to uruchomić.

Co jakiś czas przychodził do nas szef informatyki, albo nawet sam właściciel i zamawiał nowe rozwiązania w sieci, zakupy hardwarowe. To były koszty. Dziś to można zamówić w chmurze. Dostajemy zamówienie na pięć pakietów dla pracowników w chmurze. Pracownicy podłączają się z dowolnych urządzeń, nawet nie muszą być kupione przez firmę, to może być prywatne urządzenie. To kompletnie zmieniło podejście. Ja mówię o prostym rozwiązaniu dotyczącym tylko poczty elektronicznej. Właśnie tak są sprzedawane systemy ERP, tak są dostarczane systemy bankowe.

Rozwiązania chmurowe pozwalają biznesowi na duże oszczędności

Zaczynając projekt z nowym bankiem, gdy dotyczy to zupełnie nowej działalności, mówimy, że nie potrzeba kupować całego systemu. Kiedyś na wdrożenie trzeba było poczekać na przykład rok czy dwa lata. Teraz możemy "postawić bank" w trzy miesiące i będzie on płacił od użytkownika w ramach dedykowanych rozwiązań, a jak będzie przyrastać baza użytkowników czy potrzebna będzie nowa funkcjonalność, będziemy to sprzedawać w formie osobnych płatności.

Czyli to jest rodzaj dedykowanego rozwiązania dla każdego klienta?

- Mówimy o tym, że informatyka na tyle się już zmienia, iż coraz częściej z wielu narzędzi można korzystać tak naprawdę w momencie, kiedy tego potrzebujemy. To, że firmy muszą oszczędzać, żeby się zmodernizować, nie jest nieprawdą. Dziś mała firma, która ponosi koszty związane z utrzymaniem informatyka, posiadając serwerownie, może stwierdzić, że rezygnuje z tego, podpisuje umowę na 20 użytkowników w chmurze i za dostarczaną informatykę płaci określoną kwotę.

Rozwiązania cyfrowe stały się demokratyczne, czyli praktycznie każdego na nie stać

Taka sytuacja nazywana jest potocznie demokratyzacją dostępności informatyki.

- Dostępne dziś rozwiązania informatyczne oznaczają dla wielu małych firm takie same szanse, jakie kiedyś mieli tylko giganci.

Gdybym dziś zakładał, powiedzmy, firmę dwudziestoosobową, to bym informatykę, szczególnie pod względem takiej podstawowej działalności, miał na tym samym poziomie co Asseco. I to bez żadnego problemu. Kupiłbym rozwiązanie w chmurze Goggle'a czy Microsoftu, zrobiłbym systemy online, każdy pracownik byłby w dowolnym miejscu, łączyłby się wyłącznie z wewnętrznym serwerem.

Czyli dziś mała firma może dysponować taką samą technologią jak my. A dochodzi też kwestia cyberbezpieczeństwa, które zostanie zapewnione. Informatyka daje szanse wszystkim, twierdzenie, że kogoś na to nie stać, jest nieuzasadnione. Poza tym ona poprawia efektywność działania i ten element powinien być brany pod uwagę.

Technologie firm informatycznych, w tym takich jak Asseco, zmieniają i poszerzają możliwości. Mówiąc przewrotnie, kiedyś do takich rozwiązań podchodzono jak przysłowiowy gospodarz do studni. Trzeba ją było wybudować, obok postawić oczyszczalnię ścieków, doglądać, czy aby w zimie nie zamarznie woda. A dziś mam kran i korzystam z niego wtedy, kiedy potrzebuję. Płacę za pobraną wodę, identycznie jest z informatyką.