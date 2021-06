Innowacje nie dały się pokonać pandemii

Realizacja nowatorskich projektów pomaga beneficjentom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przezwyciężyć skutki wywołane przez pandemię COVID-19 – wynika z badania ankietowego „Wpływ pandemii na realizację projektów B+R w ramach programów NCBR”. Aż 88% respondentów wskazuje, że prowadzenie innowacyjnego projektu pozwala uniknąć zahamowania działalności badawczo-rozwojowej.

Impuls do działania

Przypomnijmy, że wkrótce po wybuchu globalnego kryzysu zdrowotnego NCBR zaproponowało działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa wśród swoich klientów. Polegały one m.in. na przedłużeniu terminów naborów wniosków w wielu konkursach, elastyczności w odniesieniu do terminów zakończenia projektów (wydłużenie terminu bez konieczności aneksowania umowy), przeniesieniu spotkań panelowych wnioskodawców z ekspertami do sieci, wykorzystaniu dodatkowych narzędzi komunikacji cyfrowej, aby ułatwić wszystkim partnerom kontakt z Centrum.Na podstawie raportu z badania można postawić tezę, że te i inne ułatwienia były nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne. Pandemia zakłóca bowiem przebieg projektów B+R realizowanych w ramach programów Centrum – w szczególności opóźnia realizację zadań i prac w projektach oraz realizację dostaw lub usług niezbędnych do ich wykonania.Badanie pokazuje, że wbrew temu, co niektórzy prognozowali, koronakryzys nie zabił innowacji. Przeciwnie, pandemia pobudziła innowacyjne podmioty do działania – pozytywne impulsy w obszarze B+R, organizacji i zarządzania oraz nowe możliwości rynkowe wynikające m.in. z digitalizacji i wykorzystania potencjału rynku e-commerce dostrzegło 37% wszystkich ankietowanych. Według 27% respondentów pandemia stymuluje pracę nad nowymi produktami/usługami w ich podmiotach, a 21% postrzega ją wręcz jako szansę na wzmocnienie działań B+R.Z raportu wyłaniają się też ważne obserwacje i rekomendacje dotyczące wychodzenia naprzeciw potrzebom beneficjentów w czasie pandemii. Wysiłki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz jakość obsługi w tym okresie zostały pozytywnie ocenione przez przedsiębiorców i naukowców, którzy korzystają z różnych instrumentów i ułatwień wspierających realizację projektów B+R.– Pandemia przyspieszyła wdrożenie w NCBR rozwiązań pozwalających na pracę i komunikację w trybie zdalnym, co spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród naszych beneficjentów. Aż 74% ankietowanych jest zadowolonych z jakości obsługi projektów – dziękujemy za zaufanie. Jednocześnie aż 26% sformułowało swoje zastrzeżenia co do wybranych aspektów współpracy z nami. Wierzę, że dzięki wprowadzanym zmianom w naszym działaniu, następne badanie zdecydowanie zmniejszy ten odsetek beneficjentów. Jednocześnie zyskaliśmy wiedzę, że oczekiwana jest kontynuacja wsparcia w tym zakresie, co oczywiście staramy się zapewnić – zaznacza dyrektor Wojciech Kamieniecki.Centrum nie zawiodło też beneficjentów w sferze komunikacyjnej. Najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji w czasie pandemii jest kontakt z opiekunem projektu – aż 71% preferuje taki sposób pozyskiwania informacji. Ponad połowa badanych korzystała w tym czasie również z komunikatów prasowych prezentowanych na stronie internetowej Centrum.Badanie ankietowe „Wpływ pandemii na realizację projektów B+R w ramach programów NCBR” zostało zrealizowane metodą CAWI (polegającą na wypełnieniu ankiet w formie elektronicznej) w marcu br. przez Sekcję Analiz i Ewaluacji NCBR.