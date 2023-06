InPost wprowadza "największą innowację od czasu paczkomatów"

InPost zdradził w końcu więcej szczegółów na temat zapowiadanej od dawna usługi płatniczej, określonej przez prezesa firmy Rafała Brzoskę jako "największa innowacja od czasu paczkomatów".

Na spotkaniu dla handlowców, które odbyło się 20 czerwca, InPost zapowiedział wprowadzenie na rynek usługi InPost Pay.

O tym, że nad tego typu usługą firma pracuje, wiadomo było od 2021 roku, kiedy w Urzędzie Patentowym zastrzeżono znak towarowy InPost Pay.

Od tamtego czasu trwały spekulacje, jak taka usługa miałaby działać, ponieważ firma konsekwentnie nie zdradzała żadnych szczegółów na jej temat. Aż do teraz.

Nowa usługa płatnicza dostępna będzie w aplikacji InPostu

Na spotkaniu dla partnerów handlowych o InPost Pay opowiedzieli przedstawiciele firmy, w tym prezes InPostu Rafał Brzoska. W jego opinii nowa usługa płatności to "największa innowacja od czasu paczkomatów". Ma ona skrócić czas finalizacji zakupów online robionych w sklepach, które zdecydują się na wprowadzenie InPost Pay. Po dodaniu zakupów do koszyka możliwy będzie wybór płatności, która dokonywana będzie z aplikacji InPostu (do której dodać będzie można np. kartę bankową). Wraz z wyborem sposobu płatności wskazać będzie można od razu formę dostawy, czyli np. paczkomat, do którego trafić ma przesyłka z zakupami. Finalizacja zakupów odbędzie się za pomocą jednego kliknięcia.

- Dla sklepów e-commerce to innowacyjna usługa, która skraca czas zakupów, poprawia konwersje klientów, zwiększa koszyk zakupowy oraz pozwala odzyskiwać porzucone koszyki - napisał w serwisie LinkedIn, po spotkaniu poświęconemu nowej usłudze wiceprezes InPostu ds. digitalu i strategii Szymon Wałach.

Już 800 sklepów online zadeklarowało wdrożenie InPost Pay w tym roku

Jak dodał we wpisie, już 800 sklepów online zadeklarowało wdrożenie InPost Pay w 2023 roku.

Z kolei jak powiedział w rozmowie z WNP.PL rzecznik prasowy InPostu Wojciech Kądziołka, firma nie zdradza więcej szczegółów na temat nowej usługi, ponieważ trwają obecnie jej testy. Szerzej będzie informować na ten temat po wakacjach.

Założony przez Rafała Brzoskę InPost to polski prywatny operator logistyczny z siedzibą w Krakowie. Spółka należy do grupy kapitałowej Integer.pl. Posiada łącznie niemal 28 tysięcy urządzeń paczkowych, z czego ponad 19 tysięcy w Polsce.

InPost działa nie tylko w Polsce, ale i w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i krajach Beneluxu. Od 2021 roku notowany jest na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Spółka wyceniana jest na 5,1 mld euro.