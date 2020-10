Instagram będzie ostrzegać przed publikowaniem obraźliwych komentarzy

Platforma Instagram wprowadziła nowe funkcjonalności z okazji 10-lecia obecności na rynku, w tym wiadomości ostrzegające użytkowników przed publikowaniem obraźliwych komentarzy oraz kalendarium i mapę opublikowanych dotychczas relacji (stories).

Po dekadzie istnienia na rynku, Instagram postanowił wprowadzić nową funkcjonalność chroniącą internautów.

Serwis zapowiedział, że będzie ostrzegał użytkowników przed opublikowaniem obraźliwych komentarzy. W sytuacji, kiedy autor wpisu będzie chciał go opublikować, otrzyma informację, że jego działanie narusza zasady serwisu. Wiadomość ta nie będzie blokować użytkownika przed zamieszczeniem niepożądanych treści, ale da mu szansę na przemyślenie swojej decyzji. Instagram zapowiedział również, że będzie deaktywował konta użytkowników wielokrotnie naruszających regulamin platformy.

Należący do koncernu Marka Zuckerberga Instagram poinformował również, że testuje już funkcjonalność automatycznego ukrywania obraźliwych wpisów, tak żeby nie trafiały one do odbiorców. System będzie po prostu blokował wiadomości "podobne to wcześniej zgłaszanych jako niepożądane".

Z okazji 10. urodzin serwis postanowił ponadto przywrócić usuniętą w 2016 r. funkcję mapowania wcześniejszych publikacji. Najnowsza wersja usługi będzie się nieco różniła od pierwotnej - zamiast ogólnodostępnej mapy na profilu użytkownika, zostanie ona przesunięta do Archiwum Instagrama. Ponadto zamiast kalendarium i mapy postów, użytkownicy będą mogli prześledzić historię zamieszczanych przez siebie relacji (stories). Mapa będzie miała charakter prywatny i nie będzie można jej upubliczniać np. w celu pokazania obserwujących historii swoich podróży. Jej zadaniem będzie raczej przywrócenie wspomnień użytkownikom.