Instagram pozwala użytkownikom przypinać komentarze pod postami. Nową funkcję w maju testowała zamknięta grupa osób korzystających z należącej do Facebooka platformy - jak twierdzi spółka, ma ona pomóc w porządkowaniu konwersacji pod zdjęciami w serwisie.

Właściciele profili na Instagramie będą mogli przypinać pod zdjęciami "kilka", jak zadeklarowała platforma, w praktyce zaś do trzech komentarzy celem usprawniania zarządzania dyskusją pod treściami. Przypięcie komentarza jest możliwe dzięki przesunięciu go na ekranie smartfona w prawo - wówczas użytkownikowi ukazuje się ikona pinezki służąca do korzystania z nowej funkcji.

Testy przypinania komentarzy rozpoczęły się razem z wprowadzeniem opcji grupowego ich usuwania, które pozwalają na jednoczesne i łatwe usuwanie wielu np. niepochlebnych lub negatywnych komentarzy pod zdjęciami. Jednocześnie użytkownicy zyskali możliwość grupowego blokowania kont oraz funkcję, która pozwala im wybierać grono osób mogących oznaczać danego użytkownika na innych zdjęciach w serwisie.

Wszystkie trzy możliwości mają zdaniem Instagrama stanowić sposoby na walkę z nadużyciami na platformie, takimi jak nękanie, mowa nienawiści, przemoc słowna oraz dezinformacja.