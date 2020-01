Instagram usuwa IGTV z ekranu startowego

Instagram usuwa z ekranu startowego ikonę IGTV - informuje portal technologiczny Tech Crunch.Z aplikacji korzystało mniej niż 1 proc. miliardowego grona użytkowników serwisu.

IGTV, której premiera odbyła się w połowie 2018 roku, miała umożliwić internautom oglądanie dłuższych filmików na Instagramie, a twórcom - zamieszczanie dłuższych form. Jednak aplikacja nie cieszyła się takim zainteresowaniem, jakiego się spodziewano.

"Pracowaliśmy nad tym, żeby ułatwić użytkownikom tworzenie i odkrywanie treści za pomocą IGTV, ale zorientowaliśmy się, że większość ludzi znajduje treści IGTV przeglądając kanał, w osobnej aplikacji IGTV lub na profilach twórców. Mało kto klikał w ikonę aplikacji w górnym prawym rogu ekranu startowego Instagrama. Zawsze staramy się, żeby Instagram był tak prosty i przejrzysty jak to możliwe, dlatego zdecydowaliśmy się na usunięcie ikony IGTV" - poinformował Tech Crunch rzecznik Facebooka, który jest właścicielem Instagrama.

Eksperci oceniają, że IGTV prawdopodobnie nie spełnił oczekiwań firmy i dlatego zniknął z głównej strony. W tym samym czasie TikTok został ściągnięty 1.15 mld razy. W samych tylko Stanach Zjednoczonych TikTok został zainstalowany przez 80.5 mln użytkowników, 80 razy więcej niż w przypadku IGTV.

Zdaniem internautów, głównym problemem IGTV było to, że w odróżnieniu od np. YouTube, nie pozwalał on monetyzować swojej pracy twórcom. Ponadto, szybko okazało się, że użytkownicy Instagrama nie potrzebują osobnej aplikacji, żeby móc oglądać dłuższe firmy skoro można do nich przejść także ze strony głównej.