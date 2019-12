Intel , Hyperloop, Bitcoin - niespełnione prognozy firm na 2020 r.

Firmy technologiczne prognozowały w przeszłości znaczne postępy do 2020 r. Intel zapowiadał czipy o nikłym zużyciu prądu, do użytku miano oddać blisko 100 km toru Hyperloop, a John McAfee przewidywał, że wartość Bitcoina przekroczy milion dolarów – przypomniał Bloomberg.

Agencja wskazała, że wielu menedżerów firm obiera na swoje przyszłościowe przewidywania okrągłe liczby, dlatego 2020 rok stał się datą wielu zapowiedzi, które najprawdopodobniej nie spełnią się zgodnie z początkowym harmonogramem.

W 2012 r. firma Intel przepowiadała, że w wyniku rozwoju technologicznego do 2020 r. powstanie nowa forma tzw. przetwarzania rozpowszechnionego (ang. ubiquitous computing). Podzespoły w tym standardzie mały cechować się zużyciem energii elektrycznej bliskim zera. W chwili obecnej bateria telefonu nadal starcza jednak na niepełny dzień pracy urządzenia, a najnowsze procesory linii Intel i9 wymagają 165 W energii, czyli ponad dwa razy tyle co 65-calowy telewizor - pisze Bloomberg.

Ericsson Mobility przewidywało zaś w 2014 roku, że do 2020 r. 90 proc. osób powyżej szóstego roku życia na całym świecie posiadać będzie telefon komórkowy. Choć jest to trudne do zmierzenia, dane firmy analitycznej Statista wskazują obecnie na ok. 67 proc. penetracji rynku globalnego. Agencja wskazała, że choć liczba subskrypcji na usługi telekomunikacyjne przekroczyła już populację Ziemi, to obecne trendy wstrzymywania się z kupnem telefonu dla dziecka nawet do jego 13 urodzin mogą sprawić, że prognoza Ericssona nigdy się nie spełni.

Po tym, jak w 2013 r. Elon Musk zarysował wizję hyperloop - transportu pociągami w próżniowych tunelach z prędkością bliską 1300 km/h - wiele firm podjęło tę koncepcję, zapowiadając sprawną komercjalizację techniki.



W 2015 r. ówczesny szef Hyperloop Technologies (obecnie Virgin Hyperloop One ) Rob Lloyd zaznaczył, że "jest przekonany", że do 2020 r. firma przygotuje do transportu pasażerskiego blisko 100 km toru hyperloop. Nie stało się to jednak, a obecnie firma posiada jedną trasę testową o długości niespełna 500 m w Kalifornii i liczy na budowę ok. 35 km trasy w Arabii Saudyjskiej w nieokreślonej przyszłości.

Jeden z czołowych menedżerów koncernu Google Urs Hoelzle w 2015 r. prognozował, że do 2020 r. przychody firmy z usług chmury obliczeniowej przekroczą te z reklam. Bloomberg ocenił, ze choć platforma Google Cloud zbliżyła się do obecnego lidera rynku Amazon Web Services, to miną długie lata, zanim spełni się zapowiedź Hoelzle'a. W rozliczeniach za 2019 r. obserwatorzy rynku przewidują, że ok. 15 proc. przychodów Google'a pochodzić będzie z chmury, a 85 proc. z reklam.

John McAfee - kontrowersyjny programista znany w kręgach cyberbezpieczeństwa i kryptowalut w 2017 r. zapowiedział, że wycena tokena Bitcoin przekroczy do 2020 r. milion dolarów. Prognoza została wypowiedziana w listopadzie rzeczonego roku, ok. 3 tygodnie przed krachem, który pozbawił kryptowalutę blisko 83 proc. wartości na przestrzeni 2018 r. Choć Bitcoin nieco się odbił, to obecna wycena ok. 7,3 tys USD daleka jest od zapowiadanego miliona.