Intel inwestuje w chińskie start-upy

Dwa chińskie start-upy z branży półprzewodników znalazły się wśród beneficjentów ostatnich inwestycji Intel Capital, oddziału amerykańskiego producenta podzespołów - ogłosiła spółka w środę. W tle transakcji pozostają napięcia dotyczące technologii pomiędzy USA i ChRL.

Ogłoszone w środę inwestycje Intela obejmują dwie chińskie spółki: ProPlus, producenta programów do projektowania układów elektronicznych (EDA), oraz Spectrum Materials, dostawcę gazów niezbędnych do wytwarzania podzespołów. Jak wskazała agencja Reutera, produkcja półprzewodników jest jednym z głównych wątków w rywalizacji na polu nowych technologii pomiędzy Waszyngtonem i Pekinem.

Sektor oprogramowania EDA jest zdominowana przez firmy ze Stanów Zjednoczonych, takie jak Cadence Design Systems, Synopsys i Mentor Graphics. Szef ProPlus, Zhihong Liu, był dawniej wiceprezesem Cadence Technologies. Inny z menedżerów spółki, Chenming Hu, był wcześniej dyrektorem ds. technologii w TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) - zauważył Reuters.

Również Spectrum Materials konkuruje w branży zdominowanej przez firmy spoza ChRL. Najważniejsi dostawcy gazów do produkcji czipów działają w USA, Korei Południowej i Japonii.

Koncern z Santa Clara konsekwentnie inwestuje w start-upy z ChRL i innych części świata. Intel Capital wykupywał udziały w chińskich spółkach z branży podzespołów także w ciągu dwóch ostatnich lat. Kilka dni przed ogłoszeniem wsparcia dla ProPlus i Spectrum Materials szef Intela, Bob Swan, w liście do amerykańskiego resortu obrony wyraził gotowość koncernu do zbudowania nowej fabryki podzespołów w Stanach Zjednoczonych. Ma to pozwolić USA na utrzymanie przewagi technologicznej nad Chinami.

Władze ChRL przeznaczyły wielomiliardowe środki na wsparcie krajowego przemysłu półprzewodników. Jak przypomniał Reuters, konkurencja z USA i innymi krajami na tym polu zaostrzyła się w ciągu minionych 12 miesięcy w związku z umieszczeniem przez Waszyngton najważniejszego chińskiego dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i czipów, Huawei Technologies, na tzw. czarnej liście resortu handlu.