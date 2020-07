Intel inwestuje w Jio - największy telekom w Indiach

Intel inwestuje w największy telekom w Indiach - Jio. Wcześniej w spółkę zainwestował Facebook - podaje serwis Cnet i ocenia, że choć Intel planuje zakupić niewielkie udziały w Jio, inwestycja stanowi kolejny krok do wejścia na największy rynek internetowy świata.

Inwestycja Intela ma być warta 253 miliony dolarów, jednakże kwota przełoży się jedynie na niewielkie udziały w spółce telekomunikacyjnej Jio, stanowiące zaledwie 0,39 proc. - twierdzi serwis.

Oddział firmy o nazwie Jio Platforms odpowiada za działalność cyfrową telekomu. Pod szyldem tej firmy działa szereg usług, które od czasu powstania zdołały zgromadzić ponad 388 mln użytkowników.

Jak wskazał przedstawiciel Intela Wendell Brooks, "Jio Platforms koncentruje się na wykorzystaniu swoich możliwości inżynieryjnych do uruchamiania niskokosztowych usług cyfrowych w Indiach, co jest działaniem zbieżnym z celami Intela, które skupiają się wokół dostarczania przełomowych, wzbogacających życie technologii". Cytowany przez serwis Cnet Brooks dodał, że dostęp do usług cyfrowych i danych zdaniem jego firmy "może zmieniać sektor biznesowy i społeczeństwo na lepsze".

Wcześniej w Jio Platforms zainwestowały m.in. KRR i Silver Lake, a także Facebook - przeznaczył on na ten cel kwotę 5,7 mld dolarów. Jak przypomina Cnet, to największa inwestycja koncernu Marka Zuckerberga za oceanem.