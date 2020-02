Intel Labs i QuTech ujawniły szczegóły czipu kriogenicznego Horse Ridge

Intel Labs i QuTech przybliżyły szczegóły techniczne zaprojektowanego z myślą o komputerach kwantowych czipu kriogenicznego Horse Ridge. Współpracujące zespoły badawcze przedstawiły postępy w artykule ogłoszonym na branżowej konferencji ISSCC w San Francisco.

Podstawą działania Horse Ridge jest oparta na architekturze 22nm technologia Intel FinFET CMOS o niskim poborze mocy. Rozwiązanie typu SOC (system-on-chip) jest przystosowane do pracy w bardzo niskich temperaturach, w jakich muszą być utrzymywane tzw. kubity (bity kwantowe, czyli najmniejsze jednostki przechowywania informacji kwantowej). Ma być przy tym skalowalne, elastyczne i zapewniać wysoką wierność obliczeń. Właściwości te są niezbędne dla kontroli dużej liczby kubitów koniecznej do zastosowań praktycznych.

Systematycznie dążąc do skali tysięcy kubitów wymaganych do zastosowań praktycznych, Intel czyni stałe postępy na drodze do urzeczywistnienia idei opłacalnych obliczeń kwantowych - oświadczył dyrektor ds. sprzętu kwantowego Itel Labs, Jim Clarke.

Serwis VentureBeat ocenił, że badania nad stworzeniem funkcjonalnego komputera kwantowego pozostają na wczesnym etapie. Projekt Intela i holenderskiego QuTechu - wspólnego zespołu Uniwersytetu Technicznego w Delft oraz ośrodka badawczego TNO - przybliża jednak osiągnięcie celu przez znaczące ograniczenie złożoności koniecznych systemów kontrolnych.

Prace nad czipem kriogenicznym Horse Ridge zostały ujawnione na początku grudnia ubiegłego roku. Czip został nazwany na cześć najzimniejszego miejsca w północno-zachodnim amerykańskim stanie Oregon, w którym znajduje się wiele zakładów Intela.

Oprócz producenta półprzewodników z Santa Clara nad technologiami kwantowymi pracują również inne przedsiębiorstwa, m.in. IBM, Google i Microsoft. Koncern z Mountain View podał w październiku na łamach czasopisma naukowego "Nature", że w pełni programowalny procesor kwantowy Sycamore zdolny jest do wykonania obliczeń w praktyce nieosiągalnych dla najpotężniejszego istniejącego obecnie superkomputera Summit. To, co zajęło procesorowi 200 sekund, tradycyjnemu sprzętowi miałoby zająć ok. 10 tys. lat.

Tegoroczna edycja konferencji International Solid State Circuits (ISSCC) w kalifornijskim San Francisco trwa do 20 lutego.