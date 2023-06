Intel przebił wszystkich. Dotychczasowy król inwestycji z zagranicy stracił tron

Nowa inwestycja Intela w Polsce może oznaczać początek istotnych zmian na liście największych inwestorów zagranicznych. Dotychczas dominowała „twarda” motoryzacja. Teraz zaczynają się pojawiać inwestycje związane z najnowocześniejszymi technologiami informatycznymi.

W pierwszej dziesiątce największych inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 2014-2023 dominuje motoryzacja.

Przedsięwzięcia ukierunkowane na elektromobilność zajmują 7 miejsc i dotychczas okupowały całe podium za sprawą trzech inwestorów - LG Chem, SKC i Mercedesa.

Intel wypchnął poza pierwszą dziesiątkę fabrykę pomp ciepła, którą zbuduje Bosch.

W ubiegłym tygodniu Intel ogłosił, że w Miękini pod Wrocławiem zainwestuje 4,6 mld dolarów, czyli ok. 4,2 mld euro, w nową fabrykę półprzewodników, w której ma znaleźć zatrudnienie 2000 osób. To największa zagraniczna inwestycja w naszej historii. Skoro jednak inwestycja Intela wskoczyła na szczyt listy największych inwestycji zagranicznych w Polsce, to znaczy, że kogoś zepchnęła ze szczytu. Sprawdziliśmy kogo, biorąc jednak pod uwagę tylko 10 ostatnich lat. Wartość pieniądza zmienia się z czasem i kwotowa wysokość inwestycji sprzed np. trzech dekad jest całkowicie inna niż obecnie.

Przede wszystkim Intel spycha z piedestału motoryzację, a dokładniej mówiąc elektromobilność. W przygotowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu dziesiątce największych inwestycji lat 2014-2023 przedsięwzięcia ukierunkowane na elektromobilność zajmowały 7 miejsc i okupowały całe podium. Wszystko za sprawą trzech inwestorów – dwóch firm koreańskich LG Chem i SKC oraz niemieckiego Mercedesa.

Dotąd największym inwestorem był koreański LG Chem

Szczyt listy inwestorów w latach 2014-2023 zajmował dotąd koreański LG Chem, zarówno pod względem wysokości pojedynczej inwestycji, jak i całości nakładów na polskie fabryki. Największa była inwestycja koncernu z roku 2019, opiewająca na 1,3 mld euro. Dotyczyła kolejnego etapu rozbudowy fabryki baterii LG Chem Wrocław Energy w gminie Kobierzyce. W zakład zainwestowano łącznie 3,2 mld euro. Wszystko w trzech transzach w minionej dekadzie, więc w sumie firma oprócz pierwszego zajmowała także 3. i 9. miejsce.

Drugie miejsce na liście największych inwestycji zajmuje fabryka Mercedesa w Jaworze. Tu także mamy trzy fazy inwestycji, a w zasadzie trzy fabryki – oddzielne, ale położone w jednym miejscu. Pierwsze dwie to zakłady produkcji silników spalinowych i zestawów baterii. Trzecią będzie ogłoszona w ubiegłym roku fabryka elektrycznych samochodów dostawczych. Według zestawienia autorstwa PAIH ta ostatnia ma być warta około 1,3 mld euro. Pierwsze dwie to razem kolejne 700 mln euro. W sumie więc Mercedes zajmuje drugie miejsce wśród największych inwestorów.

Elektromobilność nadaje rytm nowym motoryzacyjnym inwestycjom

W pierwszej dziesiątce największych inwestycji dekady jest także budowa zakładów 3 i 4 w fabryce separatorów do baterii SK Hi-Tech Battery Materials Poland w Dąbrowie Górniczej, należąca do SK Innovation. Przewidziane nakłady to około 850 mln euro i jak deklarowała w momencie ogłaszania planów budowy firma, była to jej największa pojedyncza inwestycja w historii. Licząc wraz z zakładami 1 i 2 wartość inwestycji sięgnie ok. 1,3 mld euro.

W zestawieniu jest także inna spółka z południowokoreańskiej grupy SKC, do której należy SK Innovation – SK Nexilis. Ta z kolei za 646,6 mln euro buduje w Stalowej Woli fabrykę, która w drugiej połowie przyszłego roku ma rozpocząć produkcję folii miedzianej, przeznaczonej do produkcji baterii dla samochodów elektrycznych.

Do tej dwójki trzeba dodać Volkswagena, który zainwestował 800 mln euro w budowę zakładu produkcji dużych samochodów dostawczych we Wrześni. Co prawda tam też powstają samochody elektryczne, ale ich produkcję rozpoczęto dopiero w 2020 roku, czyli 4 lata po uruchomieniu fabryki. Zakład wytwarza samochody ze wszystkimi rodzajami napędu.

Istotne na liście inwestorów są teraz technologie IT

Tuż poza zajmowanym przez elektromobilne firmy inwestycyjnym podium plasowało się warszawskie data center Microsoftu, którego wartość wynosiła 880 mln euro.

Szwajcarskie Nestle z wartą 360 mln euro fabryką karmy dla psów i kotów zamyka obecnie pierwszą dziesiątkę największych inwestycji dekady.

Spółka Robert Bosch, która kończyła ją wcześniej, została przez Intela wypchnięta na 11. miejsce. Kosztem 266 mln euro zbuduje w Dobromierzu fabrykę pomp ciepła.

Motoryzacja wciąż tworzy najwięcej nowych miejsc pracy

Pod względem liczby tworzonych miejsc pracy wciąż na szczycie jest LG Chem. Trzeci etap jego inwestycji, który przed pojawieniem się Intela znajdował się na szczycie wartości zagranicznych inwestycji w Polsce, zakładał stworzenie bezpośrednio 4000 miejsc pracy, a to dwa razy więcej niż zamierza stworzyć Intel. Licząc z wcześniejszymi etapami, zatrudnienie w kobierzyckim LG Chem Wrocław Energy przekroczy 5300 osób.

Kolejny na liście Mercedes tworzy 2500 miejsc pracy, a Volkswagen 2300. Ponad 800 miejsc przyniosła inwestycja SK Innovation. Po około 500 SK Nexilis i Bosch. Nestle stworzyło 150 miejsc, ale znajdująca się na liście inwestycja z 2022 roku, a to już kolejny etap rozwoju fabryki działającej od 2015 roku i zatrudniającej około 1 tysiąca osób. Microsoft w wymienionej inwestycji stworzył tylko setkę miejsc.

Gdyby chińskie Geely zbudowało fabrykę Izery, zyskałyby obie firmy

Co ciekawe, pierwotnie na przygotowanej przez PAIH liście dziesięciu największych zagranicznych inwestycji w Polsce w latach 2014-2020 pojawił się także zakład budowy samochodów elektrycznych w Jaworznie planowany przez… polska spółkę Electromobility Poland. Agencja przekonuje, że to tylko błąd, ale z drugiej strony może też nieco myślenie życzeniowe. Gdyby bowiem okazało się, że w praktyce to chiński koncern Geely zbuduje fabrykę dla Izery (ale nie tylko dla niej), byłaby to sytuacja typu win-win, czyli każdy zyskuje.

Electromobility Poland ma już plany i umowy dotyczące konstrukcji i stylizacji samochodu, ale wciąż zbiera fundusze na budowę zakładu. Zbudowanie zakładu lub kapitałowe wejście w taką budowę przez Geely zdjęłoby ciężar szukania funduszy z EMP. Dla Geely z kolei takie posunięcie także byłoby całkowicie zrozumiałym posunięciem – elektromobilność stała się już szansą na wkroczenie chińskich firm na europejski rynek, dotąd dość szczelnie przed nimi zamknięty. Produkcja tych aut w Europie byłaby więc logicznym posunięciem.

Zamiast budować fabrykę do produkcji wyłącznie planowanych 100 000 Izer, można by postawić zakład, który będzie wytwarzać w sumie 300 000 aut, z czego 200 000 samochodów marek koncernu Geely, z którymi Izera, jak wiemy, ma dzielić tę samą platformę. Oczywiście mogą to być wyłącznie spekulacje autora, które w przyszłości nie zyskają potwierdzenia.

Warto przypomnieć, że Geely, którego samochody są bardzo popularne na chińskim rynku, jest też już od lat właścicielem marki Volvo, a także współwłaścicielem (razem z Mercedesem) marki Smart. Te samochody także w przyszłości mają być budowane na platformie chińskiego koncernu.