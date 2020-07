Intel rozstaje się z głównym inżynierem firmy

Intel planuje gruntowną przebudowę struktury swojego działu hardware’u. W ramach restrukturyzacji, którą media wiążą z opóźnieniem debiutu rynkowego nowego 7-nanometrowego procesora, z firmą rozstanie się jej główny inżynier, Murthy Renduchintala – donosi serwis Techradar.

O zakończeniu współpracy z Renduchintalą od 3 sierpnia br. amerykański producent mikroprocesorów poinformował w komunikacie zapowiadającym gruntowną przebudowę struktury podlegającego mu dotychczas bezpośrednio całego działu hardware'u. Zostanie on podzielony na pięć osobnych zespołów raportujących bezpośrednio prezesowi Intela, Bobowi Swanowi.

Decyzje te Techradar wiąże z ogłoszonym w ubiegłym tygodniu przez spółkę opóźnieniem o co najmniej rok premiery nowej generacji procesorów, opartych o 7-nanometrowe tranzystory. Wcześniej spółka zapowiadała, że wejdą one do sprzedaży w 2021 roku, jednak data ich rynkowej premiery została przesunięta na rok 2022 lub 2023.

Procesorami tego typu dysponuje już konkurencyjna wobec Intela firma AMD, która już zapowiedziała premierę kolejnej generacji chipów Zen4, tym razem działających na 5-nanometrowych tranzystorach, najpóźniej na rok 2022.