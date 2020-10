Intel sprzedaje dział produkcji pamięci NAND za 9 mld dol.

Intel postanowił odsprzedać za 9 mld dolarów dział produkcji pamięci NAND swojemu południowokoreańskiemu rywalowi, firmie SK Hynix. Amerykański koncern chce skupić się na inwestycjach w nowe technologie, w tym związane ze sztuczną inteligencją i sieciami 5G.

Jak poinformowała agencja Associated Press, Intel zgodził się sprzedać za 9 mln dolarów większość swoich udziałów w produkcji pamięci NAND południowokoreańskiemu producentowi SK Hynix oraz przekazać mu magazyny i fabrykę w mieście Dalian w północno-wschodnich Chinach. Koncern z Santa Clara poinformował, że chce skupić się na rozwijaniu dotychczasowej produkcji mikroprocesorów oraz rozwoju nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI) i łączności 5G.

"Ta transakcja pozwoli nam skupić się na inwestycjach w nowe, zróżnicowane technologie z korzyścią dla naszych klientów i akcjonariuszy" - powiedział w oświadczeniu Bob Saw, szef Intela.

Koncern zapowiedział jednak, że zatrzyma biznes zajmujący się produkcją nowocześniejszej od NAND pamięci Optane. Według analityków rynku decyzja ta podyktowana jest m.in. tym, że Intel chce się wycofać z produkcji w Chinach, zwłaszcza w obliczu rosnących napięć handlowych na linii Pekin-Waszyngton. Pamięć Optane natomiast jest w większości produkowana w Stanach Zjednoczonych.

Żeby transakcja mogła zostać zakończona, firmy potrzebują zgody ze strony swoich rządów. Ta, zdaniem SK Hynix, powinna zostać udzielona do końca 2021 r. Jeśli sprzedaż dojdzie do skutku, będzie to największa akwizycja w historii SK Hynix, po której koreańska spółka stanie się drugim po Samsungu producentem pamięci NAND na świecie.

Jak oceniają eksperci, zapotrzebowanie na pamięć typu flash w ostatnich miesiącach wzrosło, bo razem z pandemią COVID-19 i upowszechnieniem się pracy zdalnej wzrosła też sprzedaż komputerów i serwerów.