Intel zaprezentował czip na potrzeby komputerów kwantowych

Firma Intel zaprezentowała przystosowany do niskich temperatur czip Horse Ridge. Ma on kontrolować pracę komputerów kwantowych, co dotychczas wykonywały urządzenia peryferyjne. Zdaniem koncernu znacząco ułatwi to produkcję przyszłych systemów kwantowych - podała agencja Reutera.

Agencja przypomniała, że komputery kwantowe w kilka minut wykonają obliczenia, które konwencjonalnym urządzeniom zajęłyby nawet tysiące lat. Praktycznie każde urządzenie kwantowe jest jednak obecnie oplecione dziesiątkami przewodów, łączących komputer z szeregiem kontrolujących sprzęt urządzeń peryferyjnych.

Centralną częścią komputera kwantowego są tzw. kubity - bity kwantowe, czyli najmniejsze jednostki przechowywania informacji kwantowej. W większości maszyn tego typu kubity musza być utrzymywane w niezwykle niskiej temperaturze, bliskiej tej, w której atomy przestają się ruszać.

Konieczność zastosowania specjalnych lodówek znacznie utrudnia jednak połączenie przewodowe modułów z kubitami, tak by te mogły otrzymywać i przekazywać informacje. Okablowanie musi się bowiem znajdować poza strefą zimna.

Intel wskazał, że czip Horse Ridge został przystosowany do niskich temperatur lodówek kwantowych, co oznacza, że może pracować w ich wnętrzu. Firma liczy, że fakt ten znacznie ułatwi konstrukcję przyszłych maszyn kwantowych.

Podzespół, wielkości spodka od filiżanki, nazwany został na cześć najzimniejszego miejsca w stanie Oregon, w którym znajduje się wiele zakładów Intela.

"Intel dostrzega, że komponenty kontrolujące komputery kwantowe są niezbędnym elementem układanki, potrzebnym do opracowania wielkoskalowych komercyjnych systemów kwantowych" - wskazał dyrektor ds. sprzętu kwantowego firmy Jim Clarke.

Reuter przypomniał, że komercjalizacja technologii obliczeń kwantowych nastąpi najwcześniej za parę lat, lecz tematem interesują się już duże firmy technologiczne, m.in. IBM, Google czy Microsoft.

W październiku firma Google opublikowała swoje badania dot. technologii kwantowej w magazynie "Nature". Koncern podał, że w pełni programowalny procesor Sycamore zdolny jest do wykonania obliczeń w praktyce nieosiągalnych dla najpotężniejszego istniejącego obecnie superkomputera Summit. To co zajęło procesorowi 200 sekund, tradycyjnemu sprzętowi zająć by miało ok. 10 tys. lat.