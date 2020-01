Intel zyskuje na giełdzie po optymistycznych prognozach

Wyższe o 1 miliard USD od spodziewanych przez analityków prognozy przychodów Intela spowodowały szybki wzrost cen akcji spółki po czwartkowym zamknięciu giełdy. Udziały firmy z Santa Clara zyskały nawet 7,8 proc. - podała agencja Bloomberga.

W trwającym obecnie kwartale rozliczeniowym Intel spodziewa się 19 mld USD przychodów, czyli o miliard więcej od najśmielszych przewidywań firm analitycznych - wynika z danych Bloomberga.

Zgłoszono też, że zyski z centrów danych spółki za czwarty kwartał wzrosły o ok. 19 proc. w porównaniach rok do roku. Ta statystyka także przebiła średnie przewidywania analityków w wysokości ok. 5,3 proc.

Na wieść o dobrych wynikach wszystkie duże spółki półprzewodników - Nvidia, Micron Technology i AMD - wzrosły na giełdzie o ponad 1,5 proc. Sam Intel umocnił się zaś po czwartkowym zamknięciu giełdy nawet o 7,8 proc.

Indeks PHLX Semiconductor Sector zyskał od początku roku ponad 5 proc. a w czwartkowe zamknięcie zakończyło się kolejnym rekordem.

Dzień przed ogłoszeniem wyników Intela konkurencyjna firma Texas Instruments zgłosiła wyniki finansowe, które zrównały się z przewidywaniami analityków, lecz nie przerodziły się we wzrost notowań - wskazał Bloomberg.