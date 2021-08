Inteligentna automatyzacja rodzi się w Polsce. Korzyści są natychmiastowe

Kryzys związany z pandemią COVID-19 mocno poturbował finanse wielu przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów ograniczania negatywnych skutków pandemii jest intensyfikacja cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Dzięki zastosowaniu nowych, inteligentnych narzędzi do analizy firmowych danych, możliwe jest uwolnienie drzemiącego w nich potencjału i generowanie większych przychodów. Zwłaszcza, że narzędzia te stają się coraz doskonalsze i bardziej zaawansowane, czego dowodem jest stworzona przez ING platforma SAIO.

Lepsza monetyzacja danych

Jedna platforma dla wielu dziedzin

- Skończył się czas skalowalności opartej na kosztach pracy. Usługi współdzielone z Europy Środkowo-Wschodniej muszą zostać przekształcone w kierunku automatyzacji, z wykorzystaniem RPA i sztucznej inteligencji jako integralnej części usługi - tłumaczy Jacek Tochowicz, Product Area Lead w ING Banku Śląskim.Raport firmy doradczej Deloitte „Automation with intelligence. Pursuing organisation-wide reimagination”, oparty na ankiecie wśród 441 menedżerów z 29 krajów, wskazuje, że obecnie 88 proc. respondentów podejmujących się automatyzacji działalności, zmienia swoje procesy, by zmaksymalizować płynące z niej korzyści. Organizacje coraz częściej stosują cyfrowe sposoby pracy, a wiele z nich włączyło RPA wraz AI w zakres swojej transformacji.Znacząco zwiększył się odsetek organizacji, które rozpoczęły wprowadzanie rozwiązań bazujących na procesach inteligentnej automatyzacji. Działania w tym zakresie przedsięwzięło 73 proc. badanych firm, podczas gdy w 2019 roku było to 58 proc. Widać więc wyraźne przyspieszenie w tym względzie.Z drugiej strony szacuje się, że około 80 proc. treści w przedsiębiorstwach nie jest należycie wykorzystywanych - po prostu umykają uwadze systemów i pracowników. Platforma SAIO, daje możliwość wyciągnięcia tych danych z szarej strefy, przeanalizowania i wykorzystania do generowania z nich przychodów. Dzięki pogłębionej analizie z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego uzyskiwana jest tym samym dodatkowa wartość z posiadanych danych.Do tego dochodzą typowe korzyści dla RPA takie, jak choćby odciążenie pracowników od wykonywania żmudnych, monotonnych i powtarzalnych czynności po to, aby mogli pracować bardziej efektywnie i realizować ambitniejsze, wymagające kreatywności zadania.Wśród innych zalet automatyzacji wymienić należy minimalizowanie ryzyka popełnienia błędu oraz oszczędność czasu, dzięki np. odpowiedniej orkiestracji procesu.- Automatyzacja nie powinna jednak polegać jedynie na przekopiowaniu istniejącego procesu na taki sam, tylko automatyczny. Należy wyjść od analizy procesu biznesowego. Sprawdzić, czy i jak można go przemodelować tak, by stał się bardziej efektywny. Istotna jest tutaj nie tylko wiedza i wizja biznesowa, ale również świadomość dostępnych na rynku technologii - zaznacza Przemysław Lewicki.Pojęcie automatyzacji procesów biznesowych jest szerokie i dotyczy wielu aspektów prowadzenia biznesu. Po zidentyfikowaniu procesu, który firma chce ulepszyć, dopiero na kolejnym etapie dobierane jest optymalne rozwiązanie.- Technologia jest kluczem do operacji. Inwestycje w inteligentną automatyzację i robotyzację są kluczowymi filarami każdej usługi branej pod uwagę przy optymalizacji - twierdzi Jacek Tochowicz. - Dziś nie ma mowy o rozwoju biznesu i przewagi konkurencyjnej bez uwzględnienia technologii.Podkreśla przy tym, że usługi zmierzają w kierunku węższych specjalizacji i sprawniejszej współpracy z klientami biznesowymi. Toteż na znaczeniu zyskuje ścisła współpraca z dostawcą technologii tak, by w jak największym stopniu wykorzystywać jej potencjał. Choć akurat w przypadku SAIO udało się opracować bardzo przejrzysty dla użytkowników biznesowych interfejs, który w praktyce nie wymaga angażowania dodatkowej pracy informatyków.Największy wpływ na powstanie i rozwój SAIO ma centrum eksperckie ING, które działa w Polsce od ponad 10 lat. Początkowo platformę rozwijano tu głównie z myślą o branży finansowej, w której działa ING, dzięki czemu od razu wysoki priorytet nadano zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa danych. W ponad 10 krajach na dwóch kontynentach ING uruchomiło już ponad 2 tysiące robotów w formie naśladujących ludzką pracę aplikacji. Z powodzeniem działają one na istniejącej infrastrukturze IT, bez konieczności dokonywania kosztownych modyfikacji systemów.Z czasem ING zebrało także doświadczenia z wdrożeń w innych branżach i obecnie oferuje swoją platformę właściwie dla każdego rodzaju działalności biznesowej SAIO jest uniwersalnym narzędziem - system sprawdzi się zarówno w sprzedaży oraz zarządzaniu klientami, jak również w skarbowości, finansach i rachunkowości, HR, procesach zakupowych, IT czy choćby w zarządzaniu operacyjnym. Platforma w inteligentny sposób łączy opartą na algorytmach RPA z niealgorytmiczną sztuczną inteligencją, dając możliwość automatyzowania szerokiego zakresu procesów biznesowych.- Platforma SAIO osiągnęła już bardzo wysoki poziom dojrzałości. Do prostej automatyzacji dołączyliśmy zaawansowane rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji, które otwierają ogromne możliwości w kwestii rozwijania RPA i maksymalizowania korzyści finansowych, które z tego wynikają. Zapewniam, że SAIO pozytywnie zaskoczy – sprawdź nas & SAY HI to AI! - podsumowuje Przemysław Lewicki.