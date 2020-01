Inteligentna kuweta zadba o zdrowie kota

Podczas targów CES 2020 zaprezentowano wyposażoną w algorytmy sztucznej inteligencji (AI) i łączącą się z aplikacją kuwetę LuluPet. Wbudowane czujniki mają badać mocz i stolec kota, ważyć go oraz ostrzegać, jeśli zaobserwują problemy ze zdrowiem pupila - podał serwis The Verge.

LuluPet wyposażony jest w kamerę oraz czujnik podczerwieni. Pozwala to rozróżnić poszczególne koty, jeśli użytkownik posiada ich więcej, a także stwierdzić, jaki rodzaj odchodów zostawiło w kuwecie dane zwierzę. Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają na wizualne porównanie ekskrementów zwierzęcia z bazą danych jego wcześniejszych wydalin i informuje właściciela o odstępstwach od normy, które mogą być symptomami choroby.

Serwis Verge zwrócił uwagę, że aplikacja połączona z urządzeniem pozwala też na transmitowanie sytuacji w kuwecie na żywo. Urządzenie ma zadebiutować na platformie Amazon w marcu, będzie kosztować 149 dolarów.

Wbudowane czujniki ciężaru pozwalają zaś na zważenie zwierzęcia i stwierdzenie czy nie jest odwodnione, przekarmiane lub niedokarmiane. Urządzenie współpracuje także z asystentami głosowymi Alexa i Asystentem Google.

Verge podkreślił, że produkt tajwańskiej firmy LuluPet nie jest jedyną elektroniczną kuwetą prezentowaną podczas trwających w Las Vegas targów CES 2020. Jednak większość tego typu produktów skupia się na automatycznym czyszczeniu kuwety i usuwaniu zapachów, podczas gdy LuluPet oferuje klientom monitorowanie zdrowia ich pupili.

Serwis ocenił, że może to być przydatny gadżet, ponieważ koty w przypadku choroby mają tendencje do unikania ludzi, co często utrudnia wczesne wykrycie możliwej infekcji. Gdy pojawią się widoczne gołym okiem symptomy, choroba może być już zaś w zaawansowanym stadium.

Oczywiście istnieje ryzyko, że zwierzęta w trakcie wizyty w kuwecie zabrudzą elektronikę bądź zniszczą kamerę. Możliwe jest też, że wybiorą inne miejsce na załatwianie swoich potrzeb - wyliczał Verge.