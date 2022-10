Inteligentne kosze na śmieci made in Poland podbijają świat

Polacy nie radzą sobie z segregacją odpadów. Chcą być ekologiczni, ale nie do końca im to wychodzi. Dlatego polska firma opracowała technologię, która zrobi to za nich. Tak powstały inteligentne kosze na śmieci, które podbijają świat.

Ludzie nie sortują dobrze śmieci. Wbrew ogólnemu poczuciu społecznemu, tylko mniej więcej 30-40 proc. odpadów jest posortowanych właściwie.

Polski start-up Bin-e opracował technologię, która całkowicie zdejmuje z człowieka ciężar segregacji śmieci. Pomagają w tym zaawansowana matematyka i statystyka, sieci neuronowe i sztuczna inteligencja.

Biznes na inteligentnych koszach powoli zaczyna się spinać, a firma po kilku latach w tym roku po raz pierwszy wyjdzie „nad kreskę”. W tym roku przychody firmy mogą sięgnąć nawet 2 mln euro.

Polacy wytwarzają coraz więcej śmieci. Jak wylicza GUS, w ubiegłym roku przeciętny Polak wyprodukował średnio 358 kg odpadów. Niestety za tym wzrostem nie podąża wzrost poziomu recyclingu. Zaledwie nieco ponad 1/4 śmieci trafia do przerobu i odzysku, a problem zaczyna się już na samym etapie zbiórki odpadów, czyli na etapie segregacji śmieci.

Mimo iż Polacy mają świadomość, że należy sortować odpady, mają poczucie posiadania wiedzy, jak to robić, to rzeczywistość znacznie odbiega od tych wyobrażeń.

- Ludzie nie sortują dobrze śmieci. Wbrew ogólnemu poczuciu społecznemu, tylko mniej więcej 30-40 proc. odpadów jest posortowanych właściwie, co oznacza, że i tak muszą one później zostać ponownie posortowane - mówi Jakub Luboński, współzałożyciel i CEO Bin-e.

To polski start-up, który postanowił rozwiązać ten problem poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do segregacji odpadów. Tak powstał innowacyjny kosz na śmieci, który przejmuje odpowiedzialność za przypisanie każdego trafiającego do niego odpadu do właściwej frakcji, sortowanie śmieci, a także późniejszą ich kompresję, po to by zajmowały one jak najmniej miejsca. Jednym zdaniem… śmieci trafiają do Bin-e i urządzenie robi całą resztę.

Zaawansowana matematyka i sztuczna inteligencja w koszu na śmieci. Jak to działa?

- Wykorzystując technologię rozpoznawania obrazu i algorytmy sztucznej inteligencji, Bin-e autonomicznie rozpoznaje i segreguje różnego typu obiekty, przede wszystkim są to opakowania i elementy nadające się do recyclingu, ale ta technologia może być modyfikowana do rozpoznawania tak naprawdę wszelkich obiektów, które wymagają posortowania dla dalszego przetwórstwa - tłumaczy Jakub Luboński.

Co ważne, urządzenie nie popełnia błędów, bo – jak zapewnia Marcin Łotysz, CTO Bin-e – jego omylność jest obecnie na poziomie błędu statystycznego.

Pomysł, by stworzyć urządzenie, które pomoże w trudnej – jak się okazuje – sztuce sortowania śmieci, zrodził się sześć lat temu, w 2006 r. Technologia została opracowana we współpracy z naukowcami z Politechniki Poznańskiej.

- Przez tych kilka lat nad tym produktem pracowało ponad 100 osób technicznych: konstruktorów, specjalistów hardware i software, inżynierów sieci neuronowych - wylicza Marcin Łotysz.

Tak powstało banalnie proste w obsłudze urządzenie. Jednak za tą prostotą działania stoi innowacyjna technologia, wykorzystująca zaawansowaną matematykę i statystykę, sieci neuronowe i sztuczną inteligencję. Wszystko po to, by właściwie segregować odpady.

Pierwsze urządzenia polskiego start-upu trafiły na rynek w 2018 r. Liczba wdrożeń obecnie wynosi ok. 150. Bin-e sprawdzają się przede wszystkim w miejscach publicznych, gdzie pojawiają się odpady, a nie ma właściwej infrastruktury, żeby je odpowiednio posortować.

- Duże centra handlowe, miejsca użyteczności publicznej, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe czy różnego rodzaju masowe imprezy np. targowe. Wszędzie tam sprawdza się nasze urządzenie. Na początku ważnym segmentem dla nas były również komercyjne budynki biurowe, ale niestety pandemia trochę zweryfikowała ten rynek - mówi Jakub Luboński.

Firma testuje też nowe projekty dla nowego rodzaju klientów, takich jak chociażby szpitale czy statki wycieczkowe. Zajmuje się też elektrorecyklingiem.

- Podchodzimy dość szeroko do rynku, słuchając klientów, dopasowujemy ofertę, ponieważ nasze rozwiązanie jest bardzo elastyczne w kontekście software’owym, dlatego możemy je dopasowywać do określonego zamówienia. Konstrukcja pojemnika się nie zmienia, dla danego klienta zmienia się oprogramowanie - tłumaczy prezes Bin-e.

W pandemii polski start-up wziął udział w programie ONZ, który pozwolił dodatkowo udoskonalić technologię i wdrożyć tzw. pakiet antycovidowy, pozwalający na bezdotykową obsługę urządzenia. W Bin-e pojawiła się także frakcja maseczkowa z lampami UV do zabijania wirusów.

McDonald’s, Volvo i Lego segregują odpady z inteligentnym koszem polskiego start-upu

Wśród 150 wdrożeń, które ma na koncie Bin-e, są naprawdę duzi klienci, firmy świadczące usługi zarządzania obiektami, takie jak ISS, Gegenbauer czy Sodexo. Są to też firmy, które odpowiadają za obsługę infrastruktury odpadowej w budynkach komercyjnych. W ten sposób Bin-e można spotkać w biurowcach Zalando, IBM, Dell, McDonald’s, Volvo czy Lego.

- Największe operacje mamy w tej chwili na rynku hiszpańskim, gdzie współpracujemy z wiodącą firmą zajmującą się elektroodpadami. Wdrożyliśmy tam kilkadziesiąt urządzeń, które pracują w jednym spójnym systemie - mówi Jakub Luboński.

Pytany o polski rynek, odpowiada, że Bin-e radzi sobie na nim nie najgorzej. Firma ma w kraju kilka wdrożeń, m.in. w BNP Paribas, Lireco. Poprzez współpracę z firmą Interseroh kilkanaście urządzeń znajduje się m.in. w siedzibie głównej McDonalda czy Della w Polsce. Ale nie jest to jednak wiodący rynek dla Bin-e, ponieważ jest on wrażliwy cenowo.

Nowoczesne technologie kosztują. Za inteligentny kosz trzeba zapłacić 11,5 tys. euro

Ile zatem kosztuje Bin-e? W detalicznym zakupie za flagowy produkt wyposażony w ekran reklamowy trzeba zapłacić 11,5 tys. euro. W tym zawarte są koszty instalacji, transportu, niezbędnych szkoleń. Dodatkowo Bin-e oferuje w abonamencie aplikację do sterowania urządzeniem.

Jak widać, nie jest to urządzenie dla małych klientów. Z tego powodu też zapewne prędko nie doczekamy się takich inteligentnych koszy na polskich osiedlach mieszkaniowych, gdzie problem segregacji odpadów jest największą zmorą. Choć Bin-e nie wyklucza żadnego scenariusza na przyszłość.

- Zapytań mamy bardzo wiele, mamy też pomysł, jak można byłoby takie wdrożenie zrealizować. Projekt jest zdefiniowany, wymaga tylko uruchomienia, natomiast potrzeba do tego odpowiedniego finansowania - dodaje Marcin Łotysz. Jeśli znajdzie się finansowanie, ruszą i prace nad wdrożeniami, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemu segregacji śmieci na dużych osiedlach.

Sposobem na finansowanie Bin-e jest także obudowanie ich ofertą reklamową. Urządzenia mogą być wyposażone w multimedialny ekran, który może służyć do wyświetlania reklam.

Bin-e wychodzi nad kreskę i zwiększa moce, by zrealizować ambitne plany

Biznes na inteligentnych koszach powoli zaczyna się spinać, a firma po kilku latach w tym roku po raz pierwszy wyjdzie „nad kreskę”.

- W tym roku zakładamy między 1,2 mln euro a 2 mln euro przychodu w zależności, czy uda nam się pewne kontrakty zrealizować jeszcze w tym roku, czy już w przyszłym - mówi nam Jakub Luboński.

Siedziba firmy i od lutego tego roku również linia produkcyjna Bin-e mieści się w wielkopolskiej Dąbrowie. Przy rozwoju technologii i produkcji pracuje obecnie 20 osób. Zdolności produkcyjne dąbrowski zakład ma obecnie na poziomie 20-25 urządzeń miesięcznie.

- Mamy kontrakty podpisane na kolejnych 400 urządzeń i w tej chwili praktycznie jedynym ograniczeniem są ograniczenia produkcyjne. Staramy się jednak zwiększać moce i mamy bardzo ambitne plany na najbliższych 5 lat - podsumowuje CEO Bin-e.

Od samego początku Bin-e wspierane jest przez EIT Innoenergy, największy w Europie fundusz inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart, który jest wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

Twórców Bin-e spotkaliśmy podczas The Business Booster w Lizbonie, dorocznego wydarzenia, promującego „zielone” start-upy, które jest organizowane przez EIT Innoenergy.