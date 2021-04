Inteligentne liczniki we Wrocławiu dają 35 mln odczytów dziennie

We Wrocławiu funkcjonuje system przetwarzania danych z ponad 400 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej. Każdego dnia przetwarzanych jest 35 mln odczytów. Przetwarzanie danych i wyciąganie z nich nieoczywistych wniosków pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji dla rozwoju biznesu.

W walce z koronawirusem

Dane – to nie ilość ma znaczenie

Gromadzenie danych coraz łatwiejsze

Wśród technologii, które są najistotniejsze z punktu widzenia strategii rozwoju firm w branży medycznej, najczęściej wymieniane są: big data oraz rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji (AI).- Każdego dnia po naszym świecie krążą peta/terabajty danych. Czy ich potencjał jest wykorzystywany w pełni? Kluczowy nie jest zasób danych jakim dysponujemy, ale to czy potrafimy wyciągnąć z nich maksimum informacji. Nie mam wątpliwości, że bez pomocy technologii proces wytworzenia testów czy opracowania szczepionki na COVID-19 byłby znacznie dłuższy. Pomocne w tym obszarze są narzędzia takie jak data science - dodaje Krzysztof Nykiel.Data science w służbie zdrowia to nie tylko aspekty związane z COVID-19. Problemy zdrowotne, zepchnięte przez koronawirusa na dalszy plan, nie zniknęły. Analiza danych pozwala na efektywne przewidywania związane na przykład ze złą jakością powietrza i wpływem smogu na coraz większą liczbę zachorowań na astmę, rozedmę czy nowotwory.Dzięki oprogramowaniu opartym o analizę danych, informacje, które już są w posiadaniu służb publicznych można wykorzystać do przewidywania przyszłości i wcześniejszego wdrożenia zmian w systemie opieki zdrowotnej.Niemal każda firma, jednostka administracji publicznej czy osoba prywatna generuje dane, które mogą zostać poddane analizie. Technologie data science mogą być zastosowane nie tylko w wielu sektorach gospodarki (turystyka, handel, media, przemysł, bankowość czy ubezpieczenia), ale także przy projektowaniu infrastruktury i usług miejskich.Świadom tego potencjału jest Główny Urząd Statystyczny (GUS), o czym świadczy fakt, że organizuje hackatony m.in. poświęcone znalezieniu najlepszego sposobu na wizualizację danych statystycznych.- Dane sprzedażowe w firmie, te dotyczące zużycia mediów, intensywności ruchu samochodóww mieście – każda z tych kategorii niesie w sobie dużo informacji, które niekoniecznie jesteśmyw stanie odczytać. Data Science – czyli właściwie rzecz biorąc Data Science Engineering, Machine Learning czy sieci neuronowe – umożliwiają zbieranie i analizę danych na poziomie zaawansowanej analityki. To właśnie algorytmy pomagają agregować informacje i na tej podstawie dostrzegać nieoczywiste, niedostrzegalne na pierwszy rzut oka relacje, a w konsekwencji stanowić bazę do podejmowania jeszcze bardziej trafnych decyzji - wyjaśnia Krzysztof Nykiel.Obecnie gromadzenie i analiza olbrzymiej ilości danych są znacznie łatwiejsze, a firmy w coraz szerszym zakresie chcą z ich potencjału korzystać.- Business Intelligence, czyli porządkowanie danych z myślą o podejmowania jak najbardziej trafnych decyzji, to kolejny po chmurze trend technologiczny, którego znaczenie będzie dynamicznie rosło w najbliższych latach. Jesteśmy otoczeni czujnikami – dane firmowe i prywatne – pozyskiwane dzięki smartfonom czy smartwatchom - są nieustannie zbierane. Ich przetwarzanie może przynosić korzyści, choć oczywiście musimy mieć świadomość, że taka rzeczywistość ma również ciemniejsze strony. Filmowe wizje o przejęciu kontroli nad światem przez inteligentną i samouczącą się technologię, która wyprzedzi nasz umysł, nie są tylko science fiction - podsumowuje Krzysztof Nykiel.