Inteligentne żarówki mogą pomagać hakerom

Inteligentne żarówki, sterowane smartfonem mogą posłużyć hakerom do zaatakowania komputera użytkownika. Słabość zabezpieczeń systemu inteligentnego oświetlenia odkryła firma Check Point, specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie.

Według portalu E Hacking News hakerzy odkryli nowy sposób na dostanie się do komputerów użytkowników, z wykorzystaniem systemu inteligentnego oświetlenia, np. firmy Philips.

Na pierwszym etapie wirus instalowany jest w smartfonie użytkownika i powoduje problemy w sterowaniu oświetleniem. Jedyną metodą, żeby to naprawić jest przeinstalowanie aplikacji, co oznacza, że użytkownik usuwa program i ściąga go na nowo na swój telefon. W momencie, kiedy użytkownik ponownie łączy oświetlenie z inteligentnym systemem zarządzania domem, hakerzy są w stanie wykorzystać lukę w systemie zabezpieczeń Philips'a i zainstalować złośliwy algorytm na dysku komputera użytkownika. W tym momencie urządzenie zostaje przez nich całkowicie przejęte.

Firma Check Point, która jako pierwsza wykryła luki w zabezpieczeniach systemu inteligentnego oświetlenia poinformowała, że jej odkryciem już zainteresowali się producenci inteligentnych żarówek, w tym Philips, którzy szybko usunęli błędy w systemie. Właściciele systemów inteligentnego zarządzania domem zostali poproszeni o zaktualizowanie systemu operacyjnego.

Eksperci alarmują, że błędy w zabezpieczeniach mogą dotyczyć nie tylko oświetlenia, ale także innych urządzeń sterowanych zdalnie. Jesienią ub.r. E Hacking News pisał o tym, że z powodu wad w systemie hakerzy byli w stanie zaatakować Xiaomi Furrytail Pet Smart Feeder, czyli zautomatyzowane urządzenie karmiące zwierzęta domowe pod nieobecność ich właścicieli. Zaatakowane w ten sposób urządzenia nie wydawały pożywienia zwierzętom, co mogło skończyć się ich śmiercią z głodu.